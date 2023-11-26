嫌爸媽窮酸！女大生自認擁「貴族血脈」　逼驗DNA一看結果傻住

▲陳美麗認為自己具有貴族氣質，是個「落難的公主」。（圖／西瓜視頻）

圖文／CTWANT

大陸有名女子剛大學畢業，但卻不是忙著找工作，而是忙著找「父母」，她認為自己具有貴族氣質，和父母的窮酸截然不同，因此懷疑自己並不是父母的親生女兒，深信自己是來自富豪家庭的富二代，更以死相逼要求做親子鑑定，鑑定結果出來後，她則愣在原地，說不出話來，瞬間被事實打臉。

化名陳美麗的女子剛從大學畢業，出生於農村的她，家中有3個孩子，她排名老二，從小到大父母十分疼惜她，要什麼給什麼，但卻把她徹底寵壞。

陳美麗認為自己具有貴族氣質，是個「落難的公主」，和父母的窮酸、姊妹的平凡截然不同，此外，她還質疑父母和姊妹的頭髮都是黑色，但她偏黃，且家人長相普通，而她自己則有股洋氣，因此她懷疑自己並不是父母的親生女兒，深信自己是來自富豪家庭的富二代。

她更說，父母是打工族，賺得根本不多，但是在她的成長過程中，父母可以說是從沒虧待過自己，自己要什麼給什麼，還供自己讀大學，甚至在前幾年還買了房子，她懷疑父母的能力，認為錢一定是自己原生家庭暗中給的，因此她不想找工作，只想找親生的土豪父母。

陳美麗為此逼問母親自己親生父母的身份，母親認為女兒在無理取鬧，表示自己就是親生母親，但陳女打死也不相信，要求和母親做親子鑑定，母親起初不願意，陳女後來竟以死相逼。

▲陳美麗母親認為女兒在無理取鬧。（圖／西瓜視頻）

而後，母親迫於無奈同意了要求，鑑定結果出來後，陳女愣在原地，說不出話來，因為結果顯示，她就是母親親生的，當下她還暴怒，抓住母親衣領不停質問，是不是做了手腳。

這時一旁的姐姐看不下去，走過去甩了她一耳光，陳女被打後，默默回到租屋處。對此，母親則表示，如果她還認我這個媽，我也還認她這個女兒，家門隨時為她打開。

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