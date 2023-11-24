　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南警智取詐欺車手　成功保住婦人私房錢153萬元

▲台南市警一分局警方，埋伏緝獲出面取款的林姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局警方，埋伏緝獲出面取款的林姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局德高派出所，11月中旬接獲一位婦女至所報案，稱她遭假投資群組詐騙新台幣83萬餘元，警方依規定受理並積極展開調查，並獲悉詐騙集團食髓知味不斷慫恿51歲韓婦繼續投入資金153萬元，以利日後出金，警方將計就計埋伏緝獲出面取款林姓車手，全案依法送辦。

警方說，案經該所警員林任縈於受理後並持續關懷報案人，得知該詐騙集團竟食髓知味，不斷慫恿韓婦繼續投入資金153萬元，以利日後出金。所長高銀泉在獲知案情後即立即成立專案小組進行調查蒐證，並與韓婦保持聯繫。

▲台南市警一分局警方，埋伏緝獲出面取款的林姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方在11月23日布局完成，見詐騙車手完成取款，隨即一擁而上，當場逮捕林姓取款車手（18歲），現場查扣手機、工作證、契約收據及印章等相關證物。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局警方，埋伏緝獲出面取款的林姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局警方呼籲民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。另近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。

ET快訊
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」
郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照
夫街頭遊蕩…見老婆歉回「妳好面熟」！妻無奈：已經好幾年了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

3兄妹共同繼承房子「大哥不賣」！面對遺產分歧...地政士曝解方

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

冬春季新冠病毒或疊加呼吸道疾病流行　陸官方釋6條重點防控措施

鹿希派批蕾菈道歉「數一數二爛」　指她搞錯1重點：大家會見獵心喜

周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒面子

台人去日本愛做1事！他轟沒禮貌「不是花錢就是老大」...網戰翻

1.3萬不夠！大巨蛋亞錦賽中韓戰門票搶購　體育局計畫加開座位

「飛鳥哥」推薦日本小朋友吃臭豆腐　德芙蘭國小穿泰雅族服參賽

12歲龍鳳胎遭哈瑪斯撕票！愛女淪碎屍找不回　爸慟：只能埋葬玩具

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

爸拔熟睡被萌柴「熱情親吻」　驚醒喊：為什麼又是你XD

地方熱門新聞

駕車這燈號不閃罰1200元

南投縣茶葉2波外銷對岸共1.5萬斤進帳5000萬元

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

藍白合破局　王惠美：全力支持侯友宜

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

新北推動「嗨漁港」　泡湯大啖萬里蟹

參選基隆立委　林沛祥：共同展望新未來

王美惠登記參選 　尋求連任守護台灣

台南藍軍力挺侯友宜,趙少康

南警智取詐欺車手保住婦人153萬元

防臭蟲　「白花油」被網友點名

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網

游顥爆蔡培慧「選區寄戶口外地買房」

打詐反守為攻永康警推獨創識詐手冊繪本

更多熱門

相關新聞

見當面交款訊息　女兒男友阻未來岳父被詐

見當面交款訊息　女兒男友阻未來岳父被詐

新北市汐止分局橫科所11月15日下午接獲鍾姓男子報案，指女友的父親疑遭投資詐騙，老人家帶著20萬元現金，要趕去北市南港研究院路交給詐團，警方獲報派遣警力趕赴面交地點埋伏，果見車手現身收取被害人現金，立即上前表明身分將車手逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

賓利女警變「薪水小偷」！翹班上夜店+警車送男友

賓利女警變「薪水小偷」！翹班上夜店+警車送男友

獨／柯旻豪打假球被收押　「編號2840」關禁見房

獨／柯旻豪打假球被收押　「編號2840」關禁見房

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

獨／裕隆球員遭搜索前一天全喝茫！

溫泉大亨養子狂劈腿騙婚　3正妹不忍了！

溫泉大亨養子狂劈腿騙婚　3正妹不忍了！

關鍵字：

南警智取詐欺車手

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面