南警智取詐欺車手　成功保住婦人私房錢153萬元

▲台南市警一分局警方，埋伏緝獲出面取款的林姓車手，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局德高派出所，11月中旬接獲一位婦女至所報案，稱她遭假投資群組詐騙新台幣83萬餘元，警方依規定受理並積極展開調查，並獲悉詐騙集團食髓知味不斷慫恿51歲韓婦繼續投入資金153萬元，以利日後出金，警方將計就計埋伏緝獲出面取款林姓車手，全案依法送辦。

警方說，案經該所警員林任縈於受理後並持續關懷報案人，得知該詐騙集團竟食髓知味，不斷慫恿韓婦繼續投入資金153萬元，以利日後出金。所長高銀泉在獲知案情後即立即成立專案小組進行調查蒐證，並與韓婦保持聯繫。

警方在11月23日布局完成，見詐騙車手完成取款，隨即一擁而上，當場逮捕林姓取款車手（18歲），現場查扣手機、工作證、契約收據及印章等相關證物。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。





一分局警方呼籲民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。另近期投資詐欺最為常見手法，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。