情侶半年沒繳錢「還有水用」　水電工一看嚇：全是大樓汙水

▲經水電工檢查後，發現這對情侶大半年所使用的水「都是大樓汙水」。（圖／翻攝自百度新聞）

圖文／CTWANT

中國北京一對情侶在外租屋，但是在入住半年後，才驚覺自己並沒有繳水費，怎麼半年來都有水可用？在委託水電工進行檢查後，這才驚覺，原來這大半年自己用的都是大樓的汙水。

根據《百度新聞》報導指出，譚姓男子表示，自己從5月租下這間租屋後，就與女友同居。而在20日晚間，譚男突然意識到，自己入住之後都沒有繳交過水費，怎麼一直都有水可以用？後來自行去查看水錶後，發現即便打開水龍頭，水龍頭可以正常流水，但是自來水錶卻沒有轉動，而「中水」水錶卻開始轉動。內心產生懷疑的他，就找來水電工幫忙檢查。

據了解，在中國，所謂的中水是指「污水經處理後達到規定水質標準、可在一定範圍內重複使用的非飲用水。因其水質介於『上水』（ 自來水）與『下水』（ 排入管道內污水）之間，故名為『中水』。」

而在水電工檢查後，發現連接馬桶的管子竟然接上自來水管，結果導致自來水管與中水管造成混流，所以這也代表著譚男這大半年所使用的水，都是汙水。

譚男的女友表示，自己洗菜、喝水和洗澡都使用中水。而譚男則表示，女友出現了咳嗽、胸悶等症狀，自己也出現掉頭髮和長痘痘。女友體檢過一次，體檢結果顯示，多處指標不正常。「醫生說，沒有重金屬中毒，但要多吃點蔬菜」。

譚男也就此事質疑代管租屋的業者，但業者卻表示，這是屋主自行改造的，與業者無關係。目前業者也已經針對此事進行管路的調整，但並未向譚男有任何致歉的行為。

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