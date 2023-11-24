陸網紅嘆「台灣住飯店特別貴」　運將秒給2建議：一晚只要1千多

記者趙蔡州／綜合報導

中國網紅Sean（肖恩）近日再次到台灣旅遊，拍攝各地夜市、觀光景點並享用台灣美食，他日前在台北搭乘計程車時，跟司機感嘆台灣花費什麼都OK，唯獨「住飯店」特別昂貴，司機一聽也立刻給予建議，像是尋找星級較低的飯店或住民宿，費用可以便宜非常多，許多網友看了也認為建議很中肯。

Sean日前在「Sean的世界TV」頻道上傳一支名為「和台北計程車司機聊天，了解最真實的台灣，台灣老百姓真實感受」影片，可以看見Sean上車後馬上跟司機聊天，從夜市、美食、哪裡比較熱鬧等話題，一直聊到台灣南北房價差異、台灣最好的酒店是哪一間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友建議Sean可以選擇便宜一點的飯店住。（圖／翻攝自YouTube／Sean的世界 TV）

此時Sean突然感嘆，來台灣吃東西還好，計程車也還好，但是住飯店就覺得特別貴，同星級的飯店在台灣就會貴很多。司機一聽立刻建議Sean，可以找價格便宜的入住就好，例如二到三星級的飯店等。

司機還建議，像台灣有許多背包客因為錢不多，大多會選擇住在一般的民宿，像是西門町就有非常多間，一個晚上平均1千多元，最貴可能就2千元，「反正也只是睡一晚，白天要出去玩，幹嘛睡那麼好一個晚上幾萬元，又不是要每天睡」。

影片一出立刻引發網友熱議，許多人認為司機的建議很中肯，「這司機大哥很友善很健談，給客人賓至如歸的感覺」、「應該要拿來當計程車司機教材，好棒的服務態度」、「司機真幽默，給人的印象深刻，這就是台灣人的熱情代表」。

但也有人說，「友善又願意聊天的司機，雖然不是所有的資訊都完全正確，但是對觀光客來說很親切了」、「這集說到房價就想哭了」、「台灣住宿確實比較貴」、「運將大部份都很健談，什麼都能聊打發時間，但有些資訊不見得正確，聽聽就好」。