外型更方正！　三星S24 Ultra實機照曝光

▲S24 Ultra實機照曝光。（圖／@DavidMa05368498）

記者陳俐穎／綜合報導

X（推特）用戶 David Martin 近日發布一組新機照片，文中提到，實績照片是三星未推出的旗艦機 Galaxy S24 Ultra，此外爆料客@ i 冰宇宙對這組照片進行轉發，並且表示肯定。

如同先前曝光的渲染圖，Galaxy S24 Ultra 機身較上代更加方正，邊框更加扁平化，螢幕邊緣弧度較小。這款新機在觀感上更接近直覺式手機，手機上邊框與右側邊框幾乎呈直角過渡。

另外，這款新機鏡頭排列與上代保持一致，搭載後置四鏡頭，保留 S-Pen 位置，從圖上可以看到，三星依舊沒有把鏡頭與機身做平，有較大的突出。

根據部落客 @ i 冰宇宙先前爆料，三星GalaxyS24 、 S24+ 配色包括瑪瑙黑、大理石灰、鈷紫、琥珀黃、翡翠綠、砂岩橙、寶石藍 7 種。Galaxy S24 Ultra 提供至少7 種配色，包括鈦黑、鈦灰、鈦紫、鈦黃、鈦綠、鈦橙、鈦藍，其中鈦綠、鈦橙、鈦藍屬於線上專屬配色。

配置方面，Galaxy S24 Ultra 機型則配備 QHD + 顯示器、鈦合金邊框，機身內建5000mAh 電池，支援 45W 充電功率，配備 200MP +12MP +50MP +10MP 鏡頭。