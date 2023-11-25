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好友名單一串卻找不到人幫忙！專家：不懂人際關係，人生常出問題

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲「好友名單」很多不代表人脈好，專家指出，搞不定人際關係，人生肯定常冒出不必要的麻煩。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者林育綾／綜合報導

很多人在社群軟體上看似有許多「好友」，也有許多玩樂聚會；但到了關鍵時刻，卻找不到人幫忙。人際關係教練指出，這有可能是「無效社交」太多，尤其現代人的煩惱幾乎來自「人際關係的煩惱」，若不懂人際關係，人生肯定常冒出不必要的麻煩。他出書分享20天升級社交變現能力，幫助讀者建立優質的人脈網絡。

人際關係教練、社交達人李軒洋，研究人際關係問題多年，他表示，「不懂得處理人際關係，你的人生肯定會時時冒出許多不必要的麻煩和問題。」因此透過多年經驗，整理出一套高效、專業、有系統的解決方案，將自己多年來在人際交往方面的心得、經驗，匯集成書《假面社交：不與世界為敵的生存之道》。

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他也提出經營「高質量人際關係」的重要，如果無效的社交、應酬太多，「往往只會越忙，心越累」。而人人都處在社交網絡中，家族是一張網，公司是一張網，社會也是一張網。在這張網裡，每個人、每個組織都有自己的位置。

而一個人的成就和與其影響力的強弱，不只取決於專業能力的高低，還跟他所處的人際網路息息相關，很可能他擁有其他人連接不到的社交關係網絡，又稱為「人脈」。

▲▼上班族。（圖／CFP）

▲好友名單一串，關鍵時卻找不到人幫忙。（示意圖／CFP）

如今科技發展快速，很多人參加各種聚會活動時，感覺跟誰都能聊上幾句，走一圈逛下來後似乎認識很多人，加了許多「好友」；但往往在活動結束後就漸漸斷了聯繫，到最後，那些人充其量就是「好友列表裡的一堆人名」而已。

李軒洋說，現代人的諸多煩惱，皆源自「人際關係」，包括與自己的關係、與他人的關係。例如自卑或自負，都是因為「無法釐清與自己的關係，沒有站在一個合理的角度去了解自己」。而與他人的關係就更廣了，例如情侶、夫妻、親子、部屬、師生、合作夥伴等，「一旦無法將關係脈絡順好，只要遇上事情便很難理清。」

他坦承，多年前在他還沒深入研究人際關係這個課題之前，曾粗淺地以為，人際關係就是會說話、能辦事，凡事只需嘴巴甜一些，勤勞一些，就能獲得別人的認可，就會擁有好的人緣，獲得好的人際關係。

直到他真正深入研究這個問題之後，才發現原來不只如此，「人際關係的建立和經營，涉及數個領域、橫跨多項學科的知識，諸如心理學、生物學、神經學、社會學等皆是。」人際關係是每個人都繞不開的話題，而社交能力的強弱，更已然成為決定一個人能否擁有良好人際關係。

▲▼李軒洋《假面社交：不與世界為敵的生存之道》。（圖／時報出版）

▲李軒洋《假面社交：不與世界為敵的生存之道》教讀者20天升級社交能力。（圖／時報出版）

李軒洋在《假面社交：不與世界為敵的生存之道》書中透過4個方向，帶讀者進階學習，提升社交能力，找對位置、拓展質量、提升效率，收穫好人緣，繁體中文版由時報出版在台發行。

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