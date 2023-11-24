袈裟都穿好了！28歲男要入佛門被師父放鳥　孤坐公園情緒emo

▲台中市一名陳男決定皈依佛門，甚至已經換好袈裟，不料約好的師父沒來，讓他獨自孤坐公園，情緒低落。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名28歲陳男18日自行報案，稱自己等不到「師父」，情緒低落。員警到場後，果真看見一名身穿袈裟的陳男坐在公園長椅上，他向員警訴苦說「本來決定要皈依佛門，師父卻沒依約前來，覺得自己像被世界拋棄」，甚至講到激動處掌摑自己。耐心員警不斷安撫，要陳想想「世界多美好」，最後還陪同送醫，緊緊牽著陳男的手。

第四警分局大墩派出所18日晚間獲報，一名陳男稱，自己孤零零待在文心森林公園，因為「等不到師父」，心情很低落。巡佐薛登益、警員黃鴻翔前往了解，發現該名陳男身穿灰色袈裟，獨自在公園裡踱步，時不時嘴裡念念有詞。

陳男一見到員警，仿佛找到訴苦出口，直言「覺得人生不順遂，下定決心要皈依佛門了，拋開一切世俗帶來的悲苦，詎料師父卻未依約前往，在偌大的公園裡，頓感自己像流浪漢被世界拋棄。」陳男講到激動處還掌摑自己，企圖用頭撞樹洩恨。

員警見狀，馬上制止陳男，並苦勸路人會受到驚嚇，況且也對自己不好。並且蹲下安撫陳男說：「這邊不行，可以換另一邊，可能是溝通上有問題啊，這樣是很不好的事情，自己不要亂想，這世界多美好！」

▲經過員警耐心苦勸，陳男放下心中不愉快，由員警陪同送醫，過程中陳男也突然頓悟，頻頻向員警致謝、致歉。（圖／記者許權毅翻攝）



陳男最終感受到警察的用心，情緒逐漸冷靜下來，但警方擔心陳男情緒不穩，通報119救護人員到場就醫診治，並全程陪同就醫，於送醫途中，陳男瞬間醒悟，緊握著員警的手直說抱歉，造成大家困擾，讓此案完美落幕，避免一場悲劇的發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995