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師大附中模擬考「作文分數是行數÷2」　廠商認錯：2623份考卷重改

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大附中模擬考出現作文分數亂給情況。（資料照／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

有師大附中學生投訴，英文作文模擬考成績由廠商批改，但分數竟出現「作文寫的行數除以2」的驚人規律，例如寫34行得17分，至少有10個班級有此情況。師大附中昨回應已要求廠商全面回收、重新批閱。負責舉辦模擬考的翰林出版今天發表聲明致歉，坦承有一位閱卷老師確實以作文行數給分，該老師批閱的2623份作文將全數重改。

台灣青年民主協會接獲多名師大附中高三生投訴，前天上網查詢英文作文模擬考成績，竟發現「學生作文寫的行數除以2，就是英文作文成績」的規律，至少有10個班級有類似狀況。一名師大附中高三生指出，班上目前至少有19名學生的成績都出現這樣的規律，像是有同學寫34行得17分、寫28行得14分、寫14行得7分、寫23行得12分。

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負責模擬考的翰林出版事業股份有限公司今發表聲明，表示該公司在11月22日獲悉相關消息後即刻展開調查，本次模擬考共有48位批改老師，其中師大附中的評分統一由一位老師負責，批改915份，透過統計發現，該位老師確實以作文行數給分。同一位老師總計批改2623份作文，不僅負責師大附中，亦涉及其他學校。

翰林出版表示，已展開重新批閱的工作，預計在12月1日完成，並同時提供成績給學生。對於這次的疏失，該公司責無旁貸並深感抱歉，也承諾會在協助學生獲得重新批閱的成績後，嚴正檢討與改善作文批閱流程。

翰林出版聲明全文如下：

高中模擬考作文批改聲明

針對有關高中模擬考成績閱卷標準異常一事，本公司謹作說明如下：

一、本公司在11月22日，獲悉相關消息後即刻展開調查。本次模擬考共有79,122名學生參與，由48位批改老師進行評分。師大附中的評分統一由一位老師負責，批改915份。我們於第一時間檢視學生所敘述的批改規則，透過統計發現，作文分數與行數的皮爾森積差相關係數高達0.9896，佐證該位老師確實以作文行數給分。同一位老師總計批改2,623份作文，不僅負責師大附中，亦涉及其他學校。

本公司首要責任是協助這兩千多位學生獲得正確的作文批改回饋，以確保他們在學測前能夠獲得有意義的學習建議。因此我們已展開重新批閱的工作，預計在12月1日完成，並同時提供成績給學生。此外，我們也聯絡所有受到影響的學校，安排重新批閱，確保學生能夠取得客觀公正的成績。

二、本公司對於這次的疏失，責無旁貸並深感抱歉。我們深知模擬考對於考生的重要性，因此嚴謹規劃並落實每個細節，但顯然我們仍需強化控管的環節。本公司也承諾會在協助學生獲得重新批閱的成績後，嚴正檢討與改善作文批閱流程。

這次事件對學生和家長造成困擾，本公司表達深切的歉意。翰林以「教育優先」為我們每天努力的目標，這次事件會讓我們檢討並改進我們的服務，未來將提供更完善的模擬考協助考生面對學測。謝謝您的體諒與支持。

翰林出版事業股份有限公司 董事長暨總經理陳彥良

▼翰林出版公告承認是按照寫作行數給分。（圖／翰林出版臉書）

▲▼師大附中模擬考英文作文分數異常，翰林出版公告承認是按照寫作行數給分。（圖／翰林出版臉書）

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