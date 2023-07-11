「會考9.6分上師大附中」引熱議　入學委員會：是特殊生外加名額

▲高中免試入學今放榜，有家長驚爆會考9.6分錄取師大附中，引發討論。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度高級中等學校免試入學今（11日）放榜，競爭激烈的國立師大附中往年錄取門檻至少都在32.8分以上，但有一名家長在臉書社團驚爆，女兒的同學會考考9.6分竟然錄取師大附中，質疑是否報名系統異常，引發網友議論。基北區免試入學委員會回應，該名考生是以特殊身份的增額外加名額錄取，一切合乎規定，不會排擠到一般考生權益。

一名家長在臉書社團「十二年國教家長聯盟(基北區)」發文，女兒的同學會考9.6分，第一志願填師大附中結果上了，「這有可能嗎？該不會系統有異常，有什麼地方可以諮詢」，引發網友議論。

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有網友說：「師大附中如果9.6分上榜我看一堆學生會吐血吧」、「會考9.6分，會將師大附中填入志願中而且又上了，這個真的是神蹟出現!」、「如果這是真的那麼他應該已經用了4輩子的運氣了」；但也有網友說：「這應該也是有特殊身份，只是沒明講」，也有不少網友批評原PO洩漏考生個資，是在對這名考生進行公審。

基北區免試入學委員會回應，今天公布的免試入學榜單包含一般生及特殊身分學生兩類，不同身分學生有其規定的升學優待標準或為外加增額錄取，在簡章中均有敘明。強調該名考生透過合法管道入學。

依據基北區免試入學簡章公告，包括原住民、身障生等特殊身份考生，以原核定招生名額外加2%計算，師大附中今年原本招收634人，增額外加2%就是26人，只要在名額內，就依會考分數比序錄取。

基北區免試入學主委學校中山女高校長張云棻表示，所有分發作業程序均相當嚴謹，且經過重重關卡校對檢核，並呼籲所有考生的成績及選填志願均為保密個資，若報名學生或家長對錄取結果有任何疑義時，可於明天（12日）上午8時至12時至內湖高工申請複查作業。