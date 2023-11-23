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社會 社會焦點 保障人權

離譜！遊覽車司機倒退嚕撞轎車…瞎扯：他撞我　畫面打臉了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區日前發生一起車禍，一部遊覽車停等紅燈時，不明原因向後滑行，撞擊後方的轎車，轎車駕駛下車後抱著小孩等待警方到場，遊覽車司機則說是轎車撞他，還指控轎車駕駛抱小孩開車。由於司機不願提供行車紀錄器，駕駛只好上網尋求協助，不過警方隨後公開畫面，證實是遊覽車向後滑行，但詳細肇事原因仍需進一步分析。

▲▼遊覽車倒退嚕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲遊覽車倒退嚕撞擊後方的轎車，司機竟瞎扯是轎車撞他。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在21日傍晚5點多，警方獲報，楠梓區加昌路、後昌路口發生一起車禍，員警到場後，發現是一部遊覽車和一部轎車發生事故，沒有人員受傷。

▲▼遊覽車倒退嚕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲遊覽車司機向員警硬抝，表示是轎車撞他。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過雙方後續卻衍生出糾紛，轎車駕駛的太太上網po文指控，當時先生到托嬰中心載小孩，於路口停等紅燈時，前方的遊覽車一直往後，當時他先生按了喇叭，但遊覽車就親上來了，先生立即下車到後座抱小孩，並到人行道等待員警到場。

轎車駕駛太太控訴，「遊覽車司機不但不提供行車紀錄器，且跟警方表示是我們撞他，還汙衊我先生抱小孩開車！」由於自家車的行車紀錄器當時沒有錄影，希望直擊的民眾能提供畫面。

▲▼遊覽車倒退嚕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼監視器畫面清楚錄下遊覽車倒退嚕的過程，不過肇事原因仍需進一步分析研判。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼遊覽車倒退嚕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方隨後調閱路口監視器，畫面中確實拍下，遊覽車不斷地倒退嚕，警方表示，畫面會提供交通大隊分析研判使用，並連繫上轎車駕駛可至派出所調閱畫面。

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