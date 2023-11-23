民進黨3問黃國昌　嗆「把頭埋在土裡的戰神」

▲民進黨發言人林楚茵批評民眾黨不分區立委提名人黃國昌。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人林楚茵今（23）批評民眾黨不分區立委提名人黃國昌說，黃面對九二共識、重啟服貿、新竹市長高虹安爭議都避而不答，不回應民進黨不分區立委提名人王義川邀請辯論，根本就是把頭埋在土裡的戰神，請黃進廚房就不要怕熱，勇敢面對，畢竟公開政策論辯是民主常態，既然黃一再迴避，今天就再提出3問，請黃國昌回應釋疑。

首先，林楚茵詢問，黃國昌昔日國會辦公室主任、時代力量祕書長李兆立表示，黃曾不滿民眾黨主席柯文哲的兩岸一家親論述，甚至在黨內會議拍桌大罵「若時力要靠柯文哲站台，這算什麼第三勢力？」請問黃國昌，現在不用拍桌大罵，就可以晉升為民眾黨的不分區立委安全名單，這又算什麼勢力？難道是黑勢力？

林楚茵說，黃國昌未來可以接受跟「文哲大A十二門徒」當同事，接受自己就是民眾堂的一份子？這12門徒加上黃國昌將成為「民眾堂13太保」，未來不僅有機會同流合汙，更集合黑金貪腐惡勢力到滿點，若是這些人繼續涉黑金貪腐、暴力討債等案，「你會對他們咆哮嗎？」

對於第二問，林楚茵說，過去黃國昌不僅對前立委徐永明收賄未置一詞，也對柯文哲及民眾黨的黑金貪腐爭議輕輕放下、視而不見，甚至柯文哲放任愛將高虹安把新竹淪為「建商天地」，涉助理費案遭起訴，也雙標以對，假裝看不見也沒發生過，實在離譜，「請問黃國昌，你挺高虹安嗎？她是清廉的市長嗎？她所涉的相關貪污、圖利罪嫌，你都視而不見嗎？」

最後，林楚茵詢問，柯文哲對「九二共識」定義始終不明，而且說詞反覆、甚至自我矛盾多變，「請問黃國昌，柯文哲裝不知道九二共識，你也不知道嗎？」請問黃國昌也支持重啟服貿嗎？畢竟現在黃所追隨的柯文哲，正是第一個宣布要重啟服貿的總統參選人，黃無可迴避，請黃國昌向國人說清楚立場。

對於民進黨批評，黃國昌今天簡短回應說，「昨天記者會上已經說得很清楚，民進黨不敢正面回應，只會轉移焦點，令人遺憾，也期待賴清德主席不要躲在發言人背後，勇敢接受我公開討論的邀請」。