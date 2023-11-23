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農萊、嘉義優鮮上架嘉大員生社　共同推動在地農村發展

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大員生合作社 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農產品向來是臺灣的優質象徵，在國際上更享有高度的評價。為鼓勵在地農民持續發展農特產品，讓更多人品嚐到臺灣農村好物的美味，農萊與嘉義優鮮攜手即日（23日）起有15種商品，將進駐嘉義大學蘭潭校區員生消費合作社，讓消費者能夠輕鬆地購買到新鮮、優質且安全的農特產品。

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大學林翰謙校長 。（圖／記者翁伊森攝）

林翰謙校長致詞提到，嘉大員生消費合作社積極為在校師生及來到蘭潭校區的民眾提供多樣化的選擇，更重要的是嘉大合作社一年365天全年近乎無休，加上鄰近蘭潭風景區、仁義潭風景區及嘉義大學昆蟲館等知名景點，假日遊客絡繹不絕。嘉大合作社朱淑玲經理表示，合作社是一個注重社會責任的非營利組織，對社會公益高度關切和重視，多年來致力於公益活動、支持弱勢及學生獎助學金，希望透過正向的影響力帶來溫暖和支持，鼓勵他們堅持向前邁進。

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲優質農產品牌農萊、嘉義優鮮上架嘉義大學，農業部農村發展及水土保持署南投分署、縣政府及嘉義大學三方簽備忘錄 。（圖／記者翁伊森攝）

農業部農村發展及水土保持署南投分署陳存凱副分署長指出，「農萊」陣線聯盟匯聚彰投雲嘉各式各樣的在地好物，並具有友善農業、返鄉青農或在地農民契作等產品故事或品牌精神，今年首次跨區域至嘉大員工消費合作社，讓民眾遊玩之餘也可以便利地選購農萊在地好物，希望透過彼此合作將更多優質產品帶給國人，大幅提高農萊各項產品的知名度。

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣農業處長許彰敏 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府農業處許彰敏處長表示，「嘉義優鮮」品牌概念就是為全國消費者層層把關遴選出嘉義縣優質、新鮮、安全的農特產品，持續推動品牌經營，協助在地小農和業者擴展行銷管道。嘉義優鮮與農萊的合作，不僅提高農村在地特色產品的曝光率，也為在地小農和業者提供更多展示和推廣的平臺。這樣的合作模式，將有助於推動農村發展，促進農村活化再生，為農村帶來新的發展契機。

這次三方合作不僅讓優質農村好物得到消費者的關注和喜愛，凝聚了多方的支持和認可，也為在地農業開拓更多的市場消費機會，希望未來能夠有更多的品牌加入，共同推動農業的發展，為消費者帶來更多高品質、安心健康的農產品。

▲▼ 優質農產品牌農萊、嘉義優鮮聯手進軍嘉大 共同推動在地農村發展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲農村水保署南投分署陳存凱副分署長 。（圖／記者翁伊森攝）

農村水保署南投分署陳存凱副分署長表示，「農村好物」集結農村社區具特色之產品，展現實在質樸、安心健康的品牌，透過層層篩選，嚴格把關，強調加工場域合法、使用本土在地原料、擁有完整食品包裝標示，且經第三方檢驗合格，每一項農村好物都代表了一個農村背後的努力成果，也是創造農村經濟發展的種子。而南投分署建立了「農萊」陣線聯盟平台，匯聚了彰投雲嘉各式各樣的在地好物，透過整合平台帶領轄內農民與農社企打團體戰，用農村好物品牌整體行銷，向國人傳遞產品故事與品牌精神，藉以提升品牌知名度。

想知道更多資訊敬請追蹤與關注「農萊」、「農村小童」、「嘉義大學合作社」粉絲專頁，並將粉絲專頁設定為搶先看，快速掌握第一手熱騰騰的好康資訊。

 
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