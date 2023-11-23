陸自研晶片夢碎？TCL解散旗下半導體公司「成立才剛滿兩年」

▲TCL。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸面板大廠TCL華星兩年前跨足晶片領域，成立了摩星半導體公司，但近日卻傳出，摩星的業務目前處於停擺狀態，公司已經通知全部100多名員工解散，賠償方案為N+1。

根據《第一財經》報導，一名離職的員工透露，摩星報導體有100名員工，公司在本周二宣布解散，包含上海、北京、深圳等地辦公室都一起解散了。

該名員工提到，解散會議比較倉促，會上有提到公司遭遇困難，但具體原因沒有詳細說明，大家只能自己猜測，「可能是LCD顯示驅動晶片遲遲不能量產，高層失去耐心。」

另一位摩星的相關人士則說，公司面臨到的問題是融資進展，而不是項目進度的問題，「今年碰到了資本寒冬，投資者對晶片設計行業基本『躺平』，市場跟風避風看熱點，不是看價值，導致進展不快。」

報導提到，摩星半導體不久前還在招聘，今年也有校招，目前員工賠償方案是平均月薪乘以N+1（N為工作年限），廣州辦公室已有員工簽署賠償方案，但也有員工對賠償方案感到不滿意，還未簽署。

業內人士指出，兩年前包含TCL在內的面板廠都遇到了晶片短缺的困難，因此有部分廠商投入了晶片產業，但2023年以來，晶片產業的市場環境和投資環境發生較大變化、不太樂觀，「一方面消費性電子終端市場需求疲軟，另一方面資本對晶片的投資愈加謹慎。」

截至目前，TCL尚未對相關報導進行回應。