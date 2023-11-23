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山西高中生傳遭「螃蟹夾下體」　沒交保護費就霸凌到半夜

記者廖翊慈／綜合報導

山西某學校一名劉同學的家屬11月19日因家人遭霸凌而報警。該名家長表示，劉某遭到多名高中生毆打侮辱、勒索保護費。警方昨（22）日公布案情進展，「梁某、白某因涉嫌尋償滋事罪被依法採取刑事強制措施，其餘涉案人員被依法處理，案件仍在進一步偵辦中。」

據《澎湃新聞》報導，11月22日，太原市公安局萬柏林分局表示，接獲通報後，本署第一時間詢問受害者劉某（男，15歲）、黃某（男，15歲），並依法傳喚梁某（男，16歲）、白某（男，16歲）等11人接受調查。經查證，警報狀況屬實，而「 脫褲子螃蟹夾下體」為霸凌者的言語威脅，劉某及黃某並未遭此行為。

▲男同學交不出保護費，遭威脅螃蟹夾下體。（圖／翻攝自微博）

▲▼受害者只要交不出保護費就會在宿舍裡被毆打。（圖／翻攝自微博）

▲男同學交不出保護費，遭威脅螃蟹夾下體。（圖／翻攝自微博）

山西省畜牧獸醫學校兩名受害學生的家長痛訴，過去一個多月，孩子多次在宿舍內遭同學群毆、被施暴者教唆互毆，僅因不交保護費，主要的施暴者有5個學生，甚至找人來圍觀毆打過程，並威脅他人「這就是下場」。

受害學生家長表示，施暴者向每個人收取保護費的金額不一樣，有人收20元（人民幣，下同，約台幣90元），有人收50元（約台幣224元），劉同學第一次只交了5元（約台幣22元）。暴力手段包括拳打腳踢、扇巴掌、用褲帶或棍子毆打身體，「打人的時間是晚上10點多，一直打到凌晨2、3點，打高興了你就回去。」

受害者黃同學的父親也補充，「孩子曾親眼目睹施暴者用螃蟹夾受害同學的下體。」劉同學的姊姊也曾聽弟弟說過，看到施暴者的宿舍桌上擺有螃蟹，並被言語威脅，「我曾經拿著這個螃蟹夾過別人，如果你敢告訴老師，你就嚐一嚐這個滋味。」不過黃同學口中那位遭螃蟹夾下體的受害者，至今未站出來發聲。

報導指出，受害學生不止兩人，被毆打到鼻青臉腫、衣服上有腳印都是常態。劉同學的姊姊控訴校方處理態度消極，「有孩子告訴過班主任，班主任不上報、不作為。」目前受害學生正積極接受心理治療，且極度抗拒去上學。

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