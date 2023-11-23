使用MICHELIN粵語翻譯　「米芝蓮」被判賠償米其林4300萬

▲「米芝蓮」奶茶店在大陸擁有500家門店。（圖／湖北日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名奶茶店「米芝蓮」被米其林集團總公司起訴，涉嫌商標侵權及不正當競爭，近日法院作出二審判決，要求「米芝蓮」立即停止侵犯商標，並賠償1000萬元（人民幣，下同，約新台幣4300萬元）。

據《湖北日報》報導，因「MICHELIN」對應的廣東話發音為「米芝蓮」，米其林公司1990年和2009年先後在香港註冊了多件「MICHELIN」和「米芝蓮」商標。

一名錢姓商人2013年在上海開設第一家米芝蓮奶茶店，2014年成立上海米芝蓮餐飲管理有限公司，之後在未獲得商標使用權的情況下，對外招攬加盟商。據上海米芝蓮官網介紹，已入駐150個城市，總門店數達到500家。

加盟方案方面，以湖北襄陽、宜昌兩地的加盟條件為例，單店加盟費為6萬元，管理費每天100元，預收20個月，還需繳納保證金、向公司購買設備。

另外，證據顯示，上海米芝蓮在微信公眾號等平台的文案中，存在多處故意將自身與米其林「掛鈎」的表述，譬如「我的名字叫『米芝蓮』。在香港話里『米芝蓮』就是『米其林』的意思，是全球最頂級的那個餐廳指南……。」

對此，米其林總公司認為，上海米芝蓮存在侵犯商標專用權行為，以及使用「米芝蓮」作為字號的不正當競爭行為，向武漢市中級人民法院提起訴訟，要求停止侵害並賠償損失。

經審理，武漢知識產權審判庭一審判決，上海米芝蓮立即停止在經營活動中使用「米芝蓮」、「米芝蓮」標識，停止將「米芝蓮」作為企業字號，且變更後的企業名稱不得含有與「米芝蓮」、「米其林」、「MICHELIN」相同或相近的文字；賠償米其林公司經濟損失1000萬元；在《中國知識產權報》刊登聲明，消除影響。

對此，上海米芝蓮不服，上訴至湖北高院。上海米芝蓮提出，「米芝蓮」作為「MICHELIN」的粵語翻譯，在中國大陸並未廣泛使用並為公眾知曉，並不容易導致消費者產生誤認。湖北高院近日作出二審判決，駁回上訴，維持原判。