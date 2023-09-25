明揚惡火釀9死百傷！屏縣府公布3大違規　重罰240萬





▲屏東縣長周春米針對明揚大火召開記者會說明 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日發生爆炸，造成9死、107傷、1失聯悲劇。今(25日)上午10時30分，屏東縣長周春米於消防局3樓召開記者會，公布明揚有三項重大違法事實，針對工廠管理權人從重開罰共240萬元。另外，截至目前仍有56人住院中，各界也發起善款，周春米本人將捐出她1個月的所得賑災，至於副縣長等局處所長則捐出1日所得。

周春米今召開記者會，並公布明揚的三大缺失。第一，工廠依規定僅能存放100公斤的有機過氧化物，但經調查，明揚竟存放3000公斤，整整超過管制量的30倍，後續從重開罰30萬元。

第二，明揚並未提供完整的搶救必要資訊，廠內存放3種有機過氧化物，但當天廠方只提供一種資料給消防弟兄，直到調查階段，才又拿出另外兩種，「我們認為管理權人沒有提供資料，違反消防法21條第一款規定，用消防法43條之一，從重處60萬元罰鍰。」

第三，明揚早在5點10分左右就有出現火災警訊，但卻在20分鐘後才報警，且工廠管理權人並沒有指派專人到場協助救災，嚴重違反消防法第21-1條第2款規定，依消防法43-1條從重處管理權人150萬元，加上前兩項嚴重違規，共依法開罰240萬元。

周春米表示，截至目前為止仍有56人住院，其中包含住在ICU的15人，而各界也都相當關心，並且發起善款。對此，她本人將捐出1月所得，而副縣長及其他局處所長則捐出1日所得。