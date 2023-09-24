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路透：拜登政府與越南正進行軍售談判　恐惹惱中國

▲▼美國總統拜登訪問越南。（圖／路透）

▲美國總統拜登訪問越南。（圖／路透）

中央社

兩名消息人士透露，拜登政府正在就一項可能惹惱中國、冷落俄羅斯的軍火轉移交易與越南進行談判，這可能會成為美、越兩個前冷戰對手之間史上最大規模的軍火轉移。

路透社報導，其中一名消息人士表示，正值越南與中國因南海爭端關係緊張之際，華府與河內當局將在新升級的夥伴關係基礎上，向越南出售一批美製F-16戰機，這項協議可能會在明年內達成。

這項交易還處於初期階段，確切條款有待訂定，也可能會破局。但這項軍售案一直是過去一個月來，在河內、紐約和華府舉行的越美官方會談中一個重要話題。

另一名不願透露姓名的消息人士表示，華府正在考慮為價格高昂的軍售案設置特別的融資條件，以幫助捉襟見肘的越南政府擺脫過去對低成本俄國製武器的依賴。

白宮發言人和越南外交部並未回應置評請求。

東京國際大學（Tokyo International University）國際安全研究副教授兼智庫太平洋論壇（Pacific Forum）海事安全主任歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）表示：「他們正在發展不對稱防禦能力，但（希望）在不引起中國反應的情況下這麼做。這是一種微妙的平衡。」

歐丹尼爾表示，華府應該將用於中東地區的軍事支出轉向印度－太平洋地區，「這樣越南、菲律賓和台灣等夥伴就能負擔抵禦北京所需的武器」。

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