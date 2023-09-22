快訊／竹市發言人道歉了！「記者問太多」崩潰　徐千晴：深自反省

▲近期市府風波不斷，發言人徐千晴疑似情緒失控，朝媒體開嗆。（翻攝市府媒體群組，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安繼豪宅、豪車爭議後再陷入都更風波。親綠網紅四叉貓（劉宇）21日貼出新竹市府媒體群組內部截圖，爆出一名新竹記者在向徐千晴詢問市府回應後，遭到徐千晴回電質疑「為何問這麼多題」、「為何問都要問跟別人不同的題目…」引起軒然大波。

新竹一名記者於昨日晚間7時23分在媒體群組內表示，「最近新聞事件較多，本人依循長官指示詢問市府回應，卻得到徐發言人打電話來詢問『你今天已經問幾題了』、『為什麼都要跟別人問不一樣』、『不能統一一下嗎』等」，「請教徐發言人的說法是否代表新竹市政府發言？未來是否要規定記者一天只能問幾個問題？或者徐發言人每天統一公告有哪些問題可以問？」

▲繼行政處長吳皇昇幫忙緩頰後，事隔將近11小時徐千晴也道歉了。

沒隔多久，新竹市行政處長吳皇昇則出面緩頰，「很抱歉，發言人無心之過，請見諒。最近真的非常辛苦，惠慧及所有媒體朋友們也是很辛苦，大家都希望工作順利。相互聯繫過程中，言語或有冒犯，絕對無意也無心，我對此誠摯代表致歉，真的非常抱歉，請見諒，日後改進。」

之後媒體框內其他媒體人也表示意見，「發言人如果真的是這樣回應！也是一個新聞，以前沒有發生過的，不就是新聞嗎？請徐發言人說明某記者鋪陳是否屬實！」、「持衡報導 基本素養」，其他記者也給予笑臉貼圖回應，只不過徐千晴本人則一直沒有出面回應。

直到昨日深夜，其他媒體人在框內貼出相關新聞連結，早上6點6分，徐千晴本人也出面表示，「各位媒體先進早安，感謝大家的指教，最近事情特別多，很抱歉對一起共事的記者朋友發言不當，我將虛心檢討、深自反省。再次表達我的歉意。」