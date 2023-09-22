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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢康明神隱6天凌晨突喊「沒被摸頭」　新粉專上線曝：有故事可聽

▲▼新竹市前文化局長錢康明開新粉專。（圖／翻攝臉書）

▲新竹市前文化局長錢康明開新粉專，要繼續針貶時事。（圖／翻攝臉書）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明在這個月11日卸下公職身分後，在臉書上爆料市長高虹安的男友李忠庭干涉市政、屢屢喬事，風暴持續擴大，讓高虹安在涉詐助理費遭起訴、名車豪宅爭議之外，陷入蠟燭多頭燒。而錢康明臉書從原先每天數篇批評爆料，突然隱形沉寂6天之後，今（22）日一個名為「錢局長前局長」的新臉書粉專浮上檯面，錢康明本人並表示「我沒有被摸頭啦！」。

錢康明卸下新竹市文化局長公職當天，開始以每天數篇的頻率，爆料市長高虹安男友李忠庭干預跨年晚會等市政，事件延燒後，錢康明在15日PO出從台中前往新竹的火車票，表示到政風處接受訪談，但此後就突然沒有任何貼文。

▲錢康明搭車前往新竹，接受政風處訪談。（圖／翻攝臉書／錢康明）

▲錢康明搭車前往新竹，接受政風處訪談。（圖／翻攝臉書／錢康明）

直到今（22）日凌晨，錢康明才重新發文喊「對！我開了粉絲頁」，並說自己「我沒有被摸頭啦！」表示另外開設了粉絲專頁要與各行各業的朋友聊聊天，頁面取名為「錢局長前局長」，但可以看到該粉專的第一篇貼文在9月5日卸任前就出現，且隱喻在這裡「有故事可聽」，也強調這個粉專是錢康明本人親自使用，「錢前局長將繼續在這裡說真話」。

▲▼ 錢康明。（圖／翻攝臉書）

▲錢康明。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：

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