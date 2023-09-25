婆婆愛插隊講不聽！年輕人神反擊「她氣到不吃飯」　媳婦偷笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

因為「插隊問題」引起衝突的情況時有所聞。一名女網友無奈表示，婆婆是插隊魔人，還對此十分得意，沒想到她昨日碰上狠角色，高EQ的反擊讓她當眾出醜，回家後更氣到吃不下飯。

這名媳婦在「毒姑九賤婆媳討論區」笑說，婆婆平常購物結帳時，總喜歡倚老賣老亂插隊，還會嘲諷乖乖排隊的她是傻瓜；昨日，婆婆故計重施又插隊之際，排她後方的年輕人不疾不徐地說，「看妳時間所剩也不多了，就讓妳先結吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一句話沒有任何髒字，卻重擊到老人家痛處，而原PO也忍不住透露，「回家後為了這句話，婆婆氣到連午飯都不吃了。」

對此，網友們紛紛回應，「家人教不來，就交給社會來教，一定有用」、「那個年輕人講得真好」、「我婆婆是買東西愛殺價，殺到店員翻臉不想理她，我都會偷偷在心裡笑」、「後面的EQ真好」、「笑死，趕著投胎嗎？」「這個年輕人真有前途」。

另外，不少人也立刻筆記，直呼「哈哈哈，我學到了」、「以後大家遇到插隊也可以直接講」、「這招我一定要學起來」、「這句好笑，下次遇到拿這句來用」。

【ETStar開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「hamei15」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折