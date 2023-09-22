孫女剛出生　她命令媳婦「取名招弟」全炸鍋：想男孫想到起肖

▲婆婆要她把女兒取名「招弟」。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

婆婆想幫女兒取名，可提出的名字不僅令她傻眼，其他人也忍不住開嗆，「我還招財勒～無言！」一名人妻表示，女兒才剛出生，婆婆就要求取名「招弟」，她不禁在心裡直呼，「現在怎麼還會有人想取這種菜市場名字呢？」並貼了一個翻白眼、一個臉色發紫的表情符號，話題引發議論。

這位人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「婆婆說，要我把剛出生的女兒取名字叫做『招弟』」，這要求讓她不禁直呼，「現在怎麼還會有人想取這種菜市場名字呢？」最後附上兩個emoji，分別是不悅翻白眼，以及臉色發紫的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文吸引近2千人關注，眾人也超傻眼，開批重男輕女的婆婆，「這個想要男娃嗎？她可以改叫招孫啊」、「請她自己生一個取吧」、「自己的孩子取名甘婆婆屁事？」「我講給我媽聽，她都笑了！這年代⋯⋯」、「婆婆真是個神奇的生物」、「婆婆真的想男孫想到起肖」、「阿嬤應該改名叫招丁」、「假借取名之實，則之再度催生之實。」

也有過來人秒懂原PO心裡的苦，「我大兒子差點被取名『志明』，我那時跟我老公說，你如果連孩子的名字都不能做主，那就離婚吧」、「千萬別聽另一半說『先答應、以後再改』，因為以後再改會是你們離婚後，小孩18歲自己作主，不要讓小孩痛苦18年。」貼文還釣出苦主，「我的原名是愛娣，因為生在重男輕女的年代」，後來因為一直生病，才被改了名。