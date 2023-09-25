iPhone 16爆「6眼怪」版本　諜照曝光

▲iPhoen16渲染圖。（圖／翻攝Majin Bu於X平台發文圖示）

記者蕭文康／台北報導

iPhone15系列上周五才正式開賣，現在就有爆料客Majin Bu在《X》發文透露下一代iPhone16最高階可能改稱「iPhone 16 Ultra」，同時增加了3個新的小鏡頭，雖還不知道目的，但很可能是新的Vision Pro的一些功能，外觀有可能會出現「6眼怪」。

Majin Bu還表示，iPhone16在美國銷售的手機將有一個按鈕來切換毫米波模式；iPhone 16標準版將有120Hz的提升（如果有這個變化，預計會有更薄的邊框），目前還沒有關於它將配備多少鏡頭的消息，但很可能仍然是兩個。

Majin Bu說，上述消息尚不清楚，但iPhone 16 Pro將會有很大的變化，使其成為最值得購買的機型。但他也強調，由於新款iphone仍處於測試階段，一些資訊目前並不準確，更新可能會在未來發佈，至於我他發佈的圖片，僅用於示意圖。

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