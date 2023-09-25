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iPhone 15 Pro吹冷氣「鏡頭30秒就起霧」還有水滴！他驚：拿到機王

▲▼鏡頭起霧。（圖／翻攝自PTT）

▲主鏡頭起霧。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15系列發佈之後，許多果粉已經取得新機，多部開箱影片也曝光，就有網友表示，換了iPhone 15 Pro發現主鏡頭會起霧，甚至還有一滴小水珠，還特地拿了iPhone 14 Pro實測，大概2分半才會出現霧化，而且很輕微，但是i15 Pro則是30秒就出現霧化，而且很明顯，1分鐘過後會整個白霧。

原PO在PTT發文，「iPhone 15 pro 主鏡頭內起霧」，手機放在車上的支架上，天氣比較熱冷氣開很強，開車時滑螢幕不小心開啟相機，才發現前面霧了一片，「把手機拿下來看，主鏡頭內居然起霧了，還有一滴小水珠」，本來以為是鏡頭外，擦拭很多遍才發現在鏡頭內，大概30秒後，手機回溫霧才消失。

原PO表示，之前iPhone 14 Pro放在同樣位置，都沒有這樣的問題，也沒有遇過起霧的狀況，好奇其他人是否也有同樣的狀況，「還是拿到機王了？」

原PO拿了使用一年的iPhone 14 Pro跟2支全新iPhone 15 Pro做實驗，用冰塊裝在夾鏈袋內，隔著拭鏡紙壓在鏡頭上，iPhone 14 Pro約2分半到3分鐘出現起霧的狀況，但是很輕微，反觀iPhone 15 Pro大概20秒至30秒時出現霧化，且很明顯，「要是再加長時間到40秒至1分鐘，會整個白霧，旁邊比中間更明顯」。

▲▼鏡頭起霧。（圖／翻攝自PTT）

▲▼上圖為i14 Pro，下圖為i15 Pro。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鏡頭起霧。（圖／翻攝自PTT）

原PO猜測，蘋果今年發表會上說的內鍍膜，可能導致出現霧氣的溫度點，及表現都跟以往鏡頭不同，「會不會是我拿到兩支i15 Pro機王，所以這兩支特快霧化？」但他認為機率很低，也不打算換新機了，「我覺得15系列鏡頭本來就這樣」。

貼文一出，掀起網友討論，「感覺像是從冷氣車上下來眼鏡起霧一樣，這太糟糕了」、「有起霧真的不正常」、「以後拍照都有朦朧美」、「還好還沒買，直接大滅火」、「密封有問題? 內部有水氣才會起霧吧」、「有點離譜啊，品控這麼爛嗎」。也有網友表示，手上的iPhone 15 Pro也出現起霧問題。

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