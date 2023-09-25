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iPhone7想換了　他求問11～15系列CP值？「這2代」呼聲高

▲▼iPhone 7。（圖／資料照）

▲原PO還在拿iPhone 7。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone出新系列時，過去幾代機款都也引發話題，日前15系列正式開賣，就有網友表示，用了七年的iPhone 7，最近終於燃起想汰換手機的念頭，不過沒有想直接買15，而是鎖定11～14，便求助「各位信仰深厚的大神，換哪一代CP值會最高呢？」其中，呼聲最大的有兩支，分別是13和15，引發話題。

這位網友在PTT的iOS板發問，「iPhone 11～15哪一代CP值最高？」文中表示，板上一股熱都在討論15，他的求助文顯得很突兀，但因為用了七年的iPhone 7，最近他才終於有了想汰換的想法，目前鎖定11～14，但暫時不考慮大螢幕的Max或Plus。他也知道，不管換哪一代，都會有很大的升級感，但還是想問問哪一代CP值最高？

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貼文引發討論，「11缺太多東西了，LCD、沒口罩解鎖，夜拍也是第一代而已」、「不在意TYPE-C就13或14，這2台看自己在不在意4800萬畫素跟動態島」、「11、12請都別考慮，11當時還不錯但太舊了，12不應該買」、「非Pro版的話是iPhone13」、「看你在意什麼，11LCD、13便宜、15有TYPE-C」、「14正甜，ram大一點可以撐比較久。」

其中，呼聲較高的有兩支，首先是13，「至少13Pro，Ram 6G差不少，也能用比較久」、「手機不會突然死亡的話，13 Pro是便宜實惠的選擇，但這代螢幕有問題，掛不掛全看你人品」、「近年就13最穩吧？之後就一代比一代愛發熱」、「13真的超讚」、「13Pro，要不是想換TYPE-C跟五倍鏡，還真的想再用一年。」

還有人挑選項外的15，「問就是直上15Pro」、「3c買新不買舊，不能接受15建議再捏一年」、「都換接口了當然15，其他代會逐漸淘汰」、「看起來你是買新機就會用很久的人，那就直上15吧～」、「15Pro>14Pro，反正再怎樣也不會是13Pro，相機畫素就差別人一截，瀏海也是上個時代的產物」、「15或15plus，記憶體升級有成為釘子機（指用戶堅決不肯換手機）的潛力。」

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