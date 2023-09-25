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社會 社會焦點 保障人權

嘉義受刑人落跑現身台南六甲　恐換交通工具逃亡...家人說話了

嘉義看守所受刑人落跑。（圖／翻攝自刑事局網站）

▲嘉義看守所受刑人落跑。（圖／翻攝自刑事局網站

記者翁伊森／嘉義報導

刑事局24日深夜發布重要緊急查緝專案，表示收到法務部矯正署通報，嘉義看守所受刑人邱建偉收假逾期未歸，目前下落不明，同時公布邱建偉的正面及側面照片，通令全國警方協助緝捕並注意執勤安全。由於邱沒有手機，布袋分局透過監視器初步掌握他已到外縣市，循線追查中，不排除有變換交通工具的可能性。

▲▼ 殺警犯被送至嘉義看守所。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲嘉義看守所傳出收容人逾假未歸。（圖／翻攝自刑事局網站）

嘉義看守所表示，自主監外收容人邱建偉返家探親，原訂24日下午3點收假返監，卻搞失蹤，目前下落不明，已發布通緝，嘉義看守所聯絡家屬，家人告知他早上騎機車出去就沒看到人，指邱嫌這次返家沒異狀，不知為何要落跑，目前警方已透過監視器追人，查出邱嫌曾自布袋騎車經由義竹鹽水一直向東騎，最後出沒在台南市六甲一帶，警方不排除可能會變換交通工具繼續逃亡。

嘉義看守所表示，邱建偉是自主監外收容人，平日在工廠上班，每月可申請一次返家探親，22日晚上由家人接回布袋鎮住家，按規定返家期間每天早上都要到當地派出所報到，24日邱男也按時到派出所，沒想到騎機車出去就失去聯繫，直到下午3點規定返監時間都沒看到人。

邱建偉家人表示，邱這次返家表現正常，24日下午騎機車出去前，哥哥曾跟他約定下午載他回看守所，邱嫌當下並未正面回應，家屬下午見人沒回來，以為他已自行返監，直到看守所通知才知道他失聯。

看守所也表示邱建偉在所內、工廠表現無異狀，雖因搶奪、竊盜罪被判刑2年8個月，也已服刑1年多，不清楚為何要脫逃。

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