該撤的不是博愛座！吳若權曝經歷「讓座率100%」　5大觀點被推爆

▲近來博愛座存廢引起討論。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者朱祖儀／綜合報導

作家李昂日前因為3名年輕人不讓博愛座，因而不滿發文公審，引發兩派網友討論。對此，作家吳若權在臉書分享自己的經歷，透露從來沒有遇到不肯讓座的年輕人，也分享5點看法，分析年輕人心態和整起事件的重點，表示「該撤除的不是『博愛座』，而是要撕掉主觀的『標籤』」。

吳若權在臉書透露，自己身為26年的家庭照顧者，「我要感謝所有讓座給我母親的陌生人」，他和母親在捷運上從未碰到不肯讓座的年輕人，「讓座率是100%」，也經常看到不分世代與性別的乘客，讓位給有需要的人。

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▲吳若權分享自己的經驗。（圖／翻攝自Facebook／吳若權）



對於「資深作家」搭乘捷運未獲讓座一事，他所有的資訊都來自媒體和網路，目前呈現「資深作家」與「被指出不肯讓座的年輕人」兩方的略為不同的說詞。他表示，先前因為活動或通告，曾碰過「資深作家」，有幾次當面請益的機會，受惠良多；至於「被指出不肯讓座的年輕人」，雖然是素人，但對方所有感受也必須被尊重同理。

因此，他對於此事件有5個看法，如下：

►年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚。

吳若權表示，其實年輕人並非拒絕讓座，而是拒絕被使喚，所有與道德禮數相關的言行表現，都是出於自動自發才可貴。每個人都不喜歡被情勒，特別是年輕世代最討厭被大人強求。有些事情本來對方願意做的，但被念之後就不想做了。

►「需要」不分世代，也無從被比較。

吳若權指出，如果重新定義「博愛座」，並非「老弱婦孺」專屬，而是留給「需要」的人優先。那所有的「需要」都是不分世代，也無從被比較，只能靠彼此體諒，才能禮讓。而這個體諒，往往是真正有過受苦經驗的人，才能有的同理。沒有真正苦過的人，只會知道自己的難過，無法理解別人的感受。

►這世界沒有「應該」，你若堅持「應該」就會受苦。

吳若權表示，這是奧修的名言。引用於此，「命令讓座」與「不願讓座」的任何一方，都不要覺得「博愛座」是「應該」給我優先坐的。若能先不堅持「應該」是我的座位，站著時就能夠忍耐，讓座的時候也比較心甘情願。

►該撤除的不是「博愛座」，而是要撕掉主觀的「標籤」

吳若權透露，其實，該撤除的不是「博愛座」，而是要撕掉主觀的「標籤」。唯有不再評論判斷，才會有真正的尊重與同理。無論是否設置「博愛座」，都能因為關心與愛，而懂得理解並支持對方的處境，依照自己的能力，採取適當的行動。

►別再嘲笑「老嬰」，你我將來都會是「老嬰」。

最後吳若權提到，台灣有句話說「老人，囡仔性。」照顧媽媽26年來，他對長輩逐漸老化的狀況深有體悟。那種無理的委屈與頑強與固執並非自願，很可能是腦部退化的自然現象。在明顯快速高齡化發展的社會，你我都無法避免自己也可能變成「老嬰」，但至少可以從不要嘲笑「老嬰」開始，給未來的自己留下一點不需別人悲憫的基本尊嚴。

文章曝光後吸引超過9千人點讚，紛紛表示「認同～各個世代應該彼此尊重」、「非常正確的見解、不要撕裂老中青！大家都可和平相處」、「非常認同老師的說法！讓座美意出自自動自發，博愛座讓給需要的人，沒有世代分別，長者若體能狀況良好，也未必被讓座」，資深媒體人沈春華也留言「同理！同意！」前主播蕭彤雯同樣大讚，「謝謝老師，寫得太好了。（尤其是最後一段撫慰了我）」。