大陸7月起抓4間諜！女工程師「被色誘」潛伏17年　官員丈夫也遭殃

▲遼寧大連務工的趙某自首畫面。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新修訂的「反間諜法」7月1日起正式上路，7月以來，大陸相關部門和媒體已公布4起典型間諜案，其中一名女工程師出國留學期間，出軌一名神秘男子，最後當間諜17年，最後導致自己的官員丈夫也被拉下水。另外，大陸某軍工集團一名工作人員公派義大利期間被「滲透」， 回國後提供大量大陸核心情報，收取間諜經費。

公派留學期間被「滲透」 回國後與中情局人員多次秘密接頭

8月11日，「國家安全部」微信公眾號就公布了近期國家安全機關破獲的一起美國中央情報局間諜案。曾某某1971年7月生，是大陸某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至義大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後透過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供大陸軍事方面信息。曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方評估和訓練。曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量大陸核心情報，收取間諜經費。

目前，大陸國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

▲女工程師為出軌對象甘當間諜17年。（圖／翻攝自上游新聞）

拍拍照片就能賺錢？男子被利用拍攝軍艦

7月3日央視新聞頻道《法治在線》專欄報導，2020年4月，遼寧大連務工的趙某找到了一份幫助規劃設計師葉某拍攝城市風景照片的兼職。

工作第一天，趙某在葉某的指揮下來到大連的港口造船廠周邊拍攝照片，並記錄下沿途地理環境，透過手機發送給葉某。當天，趙某收到200元（人民幣，下同）轉帳。趙以為自己得到了美差，繼續按照葉某的要求拍攝照片並取得報酬。葉某布置的任務也不斷加碼，要求趙某拍攝港口中停留軍艦進行維護的照片，甚至鼓動趙某找機會進入造船廠工作，每月還能獲得更多的報酬。但是，趙某在看到新聞媒體對於國家安全的宣傳後，感覺那些案例和自己做的事非常相似，感到非常後悔。

2020年4月20日，趙某在家人陪同下，主動向國家安全機關自首。鑑於其主動投案，安全機關評估尚未造成實質危害，依法免除他處罰。

▲大陸某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員的陳某接頭畫面。（圖／翻攝自上游新聞）

女工程師為出軌對象甘當間諜17年，丈夫也被拉下水

據7月3日《法治在線》專欄報導顯示，黃某是潛藏了長達17年的間諜，被抓前，她是雲南省某省直機關工程師。2002年，黃某赴境外留學攻讀碩士學位期間，認識了一名看似風度翩翩、溫文爾雅的男子。儘管黃當時已經成家，但她還是和該男子有了不正當關係。交往中，對方順勢提出了一些請求。黃某表示，「他說是從事資訊諮詢工作的，如果有資訊資訊提供給他，他可以付一定的報酬。」

之後，黃某利用回國探親的機會，收集了一些大陸涉密文件並提供給對方。在交往中，該名男子獲悉黃某的丈夫當時在雲南某縣掛職副縣長後，對方又乘機向黃某提出請她的丈夫李某某也幫忙收集一些政府內部文件。

也是利用一次回國探親的機會，黃某將此事告訴丈夫李某某。李某某當時有所警覺，「我也問(他是)具體幹什麼的，是不是間諜，(黃某)說不是，他是搞經濟分析的學者專家。」儘管意識到不妥，但是李某某並沒有勸妻子懸崖勒馬。

在17年時間內，黃某、李某某依照境外上線的要求，分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中。李某某負責對涉密文件拍照，而黃某則負責將照片偽裝加密，拷入優盤，伺機帶出境，與境外間諜人員進行秘密交接。17年間，兩人獲利49000美元和30多萬元人民幣，還有百萬「養老金」，分別被判有期徒刑10年和3年。

▲陳某被逮捕畫面。（圖／翻攝自上游新聞）

外國間諜高額報酬誘惑，軍工科研院網路管理員洩漏5000多份文件

根據7月3日《法治在線》專欄報導，2011年，偽裝成技術專家的外國間諜彼得以高額報酬誘惑曾在大陸某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員的陳某。陳某憑藉工作便利共竊取並向境外間諜情報機關提供了5,500多份該科研院所文件。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳某無期徒刑，剝奪政治權利終身。