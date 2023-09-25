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矢板明夫：2024台灣總統大選一定選出醫生

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲矢板明夫分析台灣總統大選。（資料圖／翻攝矢板明夫臉書）

文／中央社記者楊明珠東京24日專電

日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天受邀在東京演講時表示，這次台灣的總統大選最重要的一個詞就是「九二共識」，這是中國要脅台灣的奪命索。對於出馬角逐的4位總統候選人，他研判選出的一定是醫生。

矢板今天以「2024台灣總統大選與台海局勢」為題在東京發表專題演講。這場活動由僑務委員濱田裕子發起，獲得副總統賴清德發賀電祝演講成功。活動的協辦單位是日本台灣不動產協會、日本千葉台灣商會、千葉縣中華總會，吸引約100人聆聽演講並參加交流餐會。

矢板在演講時表示，他覺得2024台灣總統大選有一個最重要的詞就是「九二共識」，這是中國要脅台灣的一個重要的奪命索，只要台灣承認九二共識、一個中國的話，台灣問題（台灣議題）就是中國的內政，中國就可以合法的介入各種事情，國際社會就不便介入。

矢板說選戰起跑後，原本他期待的是一開始3位候選人賴清德、柯文哲、侯友宜，都不承認九二共識，到今年6月中旬為止，3人都不承認九二共識，他以為這場選舉到最後，不管誰當總統，台灣就是贏了。但後來，侯友宜接受了有幾個條件之下的九二共識；郭台銘宣布參選後，也接受九二共識。

矢板研判，2024年1月台灣選出的總統一定是醫生，主要是是內科醫（賴清德）或外科醫（柯文哲）的問題。他認為，目前賴清德的方針就是不犯錯，有一點問題馬上就切割，賴團隊應可走到最後，最大的問題是立委席次，如果在野黨掌握立法院的話，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等各方面政策都將恢復，有各種變數。

在回答聽眾有關台灣政局的提問時，矢板指出，現在台灣媒體都集中在新竹市長高虹安的爭議上，高虹安一人把柯文哲、郭台銘兩人給拖垮了，殺傷力極大。他認為，高虹安是一個非常不會處理危機的人，高虹安的案件其實問題並不大，當然社會觀感很差，但因為高虹安的回應和每天做出的動作，讓媒體有新的報導。

被問及中國是否會垮掉的問題，矢板答說，獨裁國家一定會垮掉，獨裁政權一定會被推翻，只是被推翻的形式為何的問題。中國國家主席習近平的政權能支持多久無法預料，但台灣最重要的還是做好自己。

一旦中國出現巨大問題的話，其實對台灣也不見得是好事，因為一個強大的中國是威脅，但一個垮掉的中國，台灣也不可能獨善其身。如何讓中國能夠平穩過渡成一個民主國家，是所有人須思考的問題。

被台僑問及「台獨公投」問題時，矢板表示，現在的國際環境，中國企圖單方面改變現狀，全世界都在警惕中國，在此情況下，台灣應在國際社會扮演一個無辜者，如果中國武力犯台的話，那百分之百錯在中國，國際社會有更多理由來介入。台灣如果在台獨上做出動作的話，可能失去目前在國際社會所站的非常有利的地位。

他認為，台灣自己要追求自己獨立建國的理想，這應該由台灣自己來完成，現在的情況之下，台灣如果追求獨立的話，這等於是綁架美國和日本。美日的年輕人可以捍衛台灣的主權自由、台灣的生活方式，但他們沒義務為台灣人追求獨立建國理想付出自己的鮮血和生命。

矢板指出，台灣總統蔡英文這麼多年之所以能夠得到美日的信任，就是因為台灣扮演一個配合的角色，在台獨方面不往前進。美日當然希望台灣能自己主導自己的命運，但那有一個前提，就是台灣要自己能保住自己的安全，而台灣目前沒這個能力。

矢板還說，台灣的獨派朋友可以繼續爭取獨立建國，但現在對台灣的優先順序來說，保家衛國更重要。

矢板在演講時表示，2022年是人類史上非常重要的一年，國際秩序全部打破了。現在，國際秩序正在重建，新的國際秩序之中，台日要變成什麼樣的角色，還沒定位，這是一個非常值得注目的問題，大家正活在一個非常關鍵的時刻。

他指出，2022年發生4件大事，那就是俄烏戰爭、日本前首相安倍晉三遇刺身亡、時任美國眾議院議長裴洛西訪台、中國國家主席習近平2022年10月召開了共產黨第20屆代表大會上當選了共產黨總書記，開始了習近平的第3個任期，重新回到終身制，變成獨裁者。

曾派駐中國北京的矢板說，自己派駐台灣被問過最多的問題，第一個是「共產黨會不會打台灣」、第二個問題是大家問說：「你還可不可以去中國」。現在台灣人問的是「我可不可以去中國」？很多台灣人都不敢去中國，特別是中國的反間諜法實施後，草木皆兵。

他分析說，中共對台動武的可能性非常小，雖然如此，但比過去有增長，最大的變數還是習近平本人。他認為，中國目前還沒有足夠的實力攻打台灣，除非台灣有人打開城門、台灣自己自毀長城。

矢板提出忠告指出，台灣首先應加強自己的軍備，讓中國不可能在軍事上碾壓台灣。第2是台灣要保持冷靜，選舉要和平，不要發生混亂，台灣民眾要理性，社會不要撕裂。第3就是台灣要和國際社會緊緊站在一起。

他說，所幸，這幾年的蔡英文總統的政策，雖然內政上有各種問題，但和國際社會站得非常緊，台美、台日關係現在是史上最好的時刻。

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