美友台議員爆貪腐！家中搜出「千萬現金、金條」　罪成恐關20年

▲美國民主黨籍參議員梅南德茲因貪腐被起訴，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦檢察官23日以賄賂和勒索罪名，起訴民和黨籍友台議員梅南德茲（Bob Menendez），而調查人員也在其住處搜出大量金條與數十萬美元現金。

綜合美聯社與路透社報導，法院公佈的起訴書顯示，梅南德茲與其妻子利用自身在外交事務中的巨大影響力收受賄賂，向埃及政府提供敏感資訊、保護2名商人免受司法部調查，並協助一名埃及裔美國商人保有商業壟斷地位。

調查人員透露，他們搜查梅南德茲與妻子的住家時，在壁櫃與一件印有他名字的外套內，發現了近50萬美元（約新台幣1600萬元）的現金、近10萬美元（約新台幣320萬元）的金條，以及一輛由其中一位商人贈送的豪華賓士敞篷車。

梅南德茲與妻子，以及受梅南德茲保護傘庇佑的商人漢納（Wael Hana）、烏力貝（Jose Uribe）和戴貝斯（Fred Daibes）都將被控以賄賂和詐欺等罪名。梅南德茲夫婦也將被指控敲詐勒索，一旦罪名成立，其中最重罪行可判處最高20年徒刑。

現年69歲的梅南德茲是民主黨籍的參議院外交委員會主席。他自2006年首度晉身參議院後，曾2度遭當局調查。在此次貪污醜聞爆發後，參院多數黨領袖宣布梅南德茲將暫時辭去參院外委會主席職務，直到事件調查清楚。

梅南德茲也是美國國會「台灣連線」的共同主席。他與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）近年提出的「台灣政策法」（Taiwan Policy Act）與「台灣租稅協定法案」，對台灣的軍事、外交和經濟都有極大貢獻。