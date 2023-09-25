桃花來了！命理師點名「4類人」年底前必脫單

▲塔羅牌老師艾菲爾表示，年底到來之前，擁有4個靈數的民眾有望脫離單身。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

距離2024年還剩3個多月，不少人除了期盼事業、財運越來越好，能夠遇到知心的另外一半想必也在目標之中。塔羅牌老師艾菲爾表示，年底到來之前，擁有1、6、3、9等4個生命靈數的民眾有望告別單身。提及靈數計算方式，他也解釋，像是1987年12月23日，即為「1+9+8+7+1+2+2+3=33」，並將得出兩位數相加，就是「3+3=6」，如此一來生命靈數就是6；若以1980年6月22日為例，就是「1+9+8+0+6+2+2=28」，並將得出兩位數相加，即為「2+8=10」、「1+0=1」，如此一來生命靈數就是1。

第四名：靈數1

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你屬於那群充滿領導力和創造力的人，你總是追求自己的理想和目標，不容易受外界的影響。在愛情上，你一直都很主動和積極，不會錯過任何一個機會。在2023年，有可能你會遇到一位志同道合的伴侶，並且很快建立穩固的關係。你絕不會拖泥帶水，一旦確定對方就是你的真愛，你會毫不猶豫地邁向婚姻。因為你清楚自己的想法，勇敢追求幸福，這種自信和決心將成為你在愛情上取得成功的關鍵。

第三名：靈數6

你屬於那群充滿責任感和關懷心的人，你重視家庭和親友，也樂於為別人付出和犧牲。在愛情上，你一直都非常忠誠和體貼，會盡力滿足對方的需求和期待。在2023年，有可能你會遇到一位能夠給予你安全感和信任感的伴侶，並且一同建立牢固的基礎和承諾。你不會輕易改變自己的心意，一旦決定與對方共度一生，你將堅定不移地走下去。因為你深知家庭的價值，並願意為愛情努力付出，這種堅定和忠誠將成為你愛情之路上的堅實基石。

第二名：靈數3

你是那一群充滿魅力和才華的人，你善於表達自己的想法和感受，同時也樂於聆聽別人的內心聲音。在愛情上，你一直都非常浪漫和熱情，懂得如何營造愉快的氛圍，加深感情。在2023年，有可能你會遇到一位能夠真正欣賞你的才華和品味的伴侶，你們將共享愉快的時光，互相深入了解。你不受傳統和規範的束縛，只要感覺到對方是你的靈魂伴侶，就會毫不猶豫地勇往直前，追求屬於你們的幸福。

第一名：靈數9

你是那一群充滿智慧和遠見的人，你關心社會和人類，同時擁有自己堅定的理想和信念。在愛情上，你一直都非常開放和包容，能夠接納對方的差異和缺點。在2023年，有可能你會遇到一位能夠與你分享夢想和價值觀的伴侶，你們將相互支持、共同成長。你不會受物質和形式所拘束，只要感覺到對方是你的知音，就會毫不保留地奉獻自己的愛情。因為你懂得珍惜真摯的連接，這種開放和包容將為你的愛情之路帶來美好的可能性。

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