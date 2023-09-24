「台灣仰王」莊沐倫有信心！　亞運100公尺仰式成績「奇妙又意外」

▲杭州亞運男子仰式決賽，莊沐倫出賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／杭州報導

中華隊「台灣仰王」莊沐倫今晚（24）日挺進杭州亞運男子100公尺仰式決賽，以最終以54秒88排名第7名的成績完賽。賽後受訪時，莊沐倫表示100公尺有點「無心插柳柳成蔭」，成績游到54秒，覺得奇妙又意外，對於明天50公尺仰式充滿信心。

杭州亞運今日男子游泳100公尺仰式決賽，由中華隊「仰泳之王」莊沐倫出戰。上午預賽被分在第4組第3水道，游出55秒06成績，以分組第3、總排第7挺進晚間8點47分的決賽。

大陸、日本的選手實力強勁，剛開始莊沐倫起步狀態穩定，漸漸落後，最終以54秒88成績，排名第七。大陸選手徐嘉余以52秒23奪得金牌，日本入江凌介53秒46獲銀牌，大陸選手王谷開來54秒拿下銅牌。

談及自己今晚成績表現？目前保持3項仰式全國紀錄的莊沐倫表示，「早上感覺比較好，決賽沒有達到預期的秒數，54秒3，有給自己壓力，可能在轉身或跳水方面，沒有做到非常扎實。」

▲「台灣仰泳」莊沐倫100仰成績有點「無心插柳」。（圖／記者林敬旻攝）

近期不斷比賽的莊沐倫，7月成都世大運，8月香港公開賽，9月杭州亞運不斷挑戰自我，同時又得兼顧休息調整步伐。他說，「香港比賽後有得到充分休息，前陣子去昆明移地訓練，中間只有休息一下，即使後面有休息，狀況可能沒有調回來。」

如此密集比賽之下，莊沐倫也表示，之前備戰亞運鎖定50公尺仰式，沒有特別去練100公尺，自己能游到54秒，感覺很奇妙，也有點意外，有點像是「無心插柳柳成蔭。」未來不會設限挑戰50公尺或100公尺比賽，「以維持訓練模式，然後看會達到什麼樣的效果。」

莊沐倫也分享，從成都世大運到香港公開賽，成績有慢慢有穩定下來，回顧大一到大三遇到低潮期，成績一度停滯，100公尺仰式要游到55秒出頭都有困難，現在可以游到54秒，自己的信心提升不少。

他也期許在之後的全國運動挑戰54秒3。當記者問及，是否目標連三全破？他笑說，「沒有想太多，只要有進步就好。」

