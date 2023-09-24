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大陸 大陸焦點 特派現場

台青看杭州亞運「火炬人」超震撼　虛實科技展現中華千年歷史

▲▼ 杭州、亞運、開幕 。（圖／中華奧會提供）

▲ 杭州亞運開幕，中華台北隊進場 。（圖／中華奧會提供）

記者任以芳／杭州報導

杭州第19屆亞洲運動會開幕式昨晚23日盛大舉行，會場8萬的座位坐無虛席，大會節目編排許多瞬間，讓人印象深刻。接受《東森新媒體ETtoday》多位台青表示，開幕式燈光效果實在太震撼，結合中華文化以及蘇杭江南風情之美，加上黑科技投影效果，尤其進擊的大型數字火炬手出場，驚艷所有在場觀眾，集體驚呼「哇！」

亞運開幕式大量融合杭州相關元素，以「水」為主軸，表現出，「上有天堂下有蘇杭」的西湖之美，以及錢塘江歷史和悠久中華文化，激盪出9個精彩中國風瞬間。昨晚開幕迎賓表演使用「水玉琮」，以水為禮，擊鼓迎賓，良渚玉琮正是千年良渚文化的典型器物。

▲杭州亞運。（圖／路透）

▲杭州亞運開幕第一個節目《水墨入詩畫》。（圖／路透）

昨晚第一個文藝演出節目《水墨入詩畫》驚艷全場，宋韻青綠山水，搭配大陸知名舞蹈演員李倩穿著50公斤長裙起舞，5米長的裙擺都是江南風情建築，輕盈快速「滑」入地面螢幕的動態中國畫風。

運用「節氣」展現中國悠遠歷史，也是近年大陸辦活動所強調重點。比如2022北京冬奧開幕當天適逢中國二十四節氣之一「春分」，總導演張藝謀運用大地萬物生長氛圍做開場。2023年杭州亞運開幕當天適逢「秋分」，總導演陸川運用亙古亙今的收穫欣喜來展現氛圍。

▲▼ 杭州亞運、台青、 。（圖／記者任以芳攝、紀佳緯、楊品驊提供）

▲少數台青、台商觀看杭州亞運開幕。（圖／楊品驊提供）

長期在北京發展台青歌手楊品驊，曾經參與2008年北京奧運、2022年北京冬奧和今年亞運，回顧大陸近15年舉辦大型賽事的發展，讓他感受最深就是科技的運用。

楊品驊說，「北京冬奧體現冰雪文化，具備北方霸氣的張力，杭州亞運則是著重蘇杭優雅之美，詩詞意境到文化演出，兩者之間無法比較，各有優點。」

他也補充，杭州亞運科技運比北京冬奧更突出，運用大量聲光電效果，技術、舞蹈編排等，不只展現「人海戰術」壓迫感，而是行雲流水的視、聽覺饗宴，也讓很多外國的朋友留下新潮印象。

▲▼ 杭州、亞運、開幕 。（圖／中華奧會提供）

▲科技呈現「錢塘江」變化多端的浪潮 。（圖／中華奧會提供）

亞運節目內容除了融合大量中國風，「虛實」交錯的畫面，創下許多先例。比如各國代表隊進場，後方數位屏風相當霸氣，運用「團扇」形象，梅蘭竹菊相輝映。

大蓮花場館重現「錢塘江」變化多端的浪潮，交叉潮、一線潮、回頭潮、魚鱗潮，兩名舞者吊鋼絲在虛擬浪潮中，展現優美空中舞姿。

▲▼ 杭州、亞運、開幕 。（圖／中華奧會提供）

▲虛擬數字煙火。（圖／中華奧會提供）

為了講求環保，杭州亞運取消實體煙花環節，改成「數字煙花」也是創舉和亮點。全世界第一次展現「數位點火」，數字火炬手與大陸游泳健將楊順一起「虛實」之間奔跑，

楊品驊也分享，08年奧運火炬手直接吊鋼絲跑半場，相隔15年亞運表演舞者也有同樣表演，呈現方式超脫上一代表演思維，尤其點燃數位煙火的震撼，絕對不輸真實煙火綻放，虛實的融合也讓人的想像力更無限擴大，未來可以應用在大小場景，

他也說，「這也是大陸近年所要表達重點，先進黑科技與文化意境的結合，首次大量使用8K轉播畫質，同時兼顧又現場觀眾的體驗感，以及線上轉播的視覺感，十分難得。」

▼「數字火炬人」點燃杭州亞運聖火。（圖／路透）

▲▼杭州亞運聖火。（圖／路透）

▲▼ 杭州亞運、台青、 。（圖／記者任以芳攝、紀佳緯、楊品驊提供）

▲台青紀佳緯 。（圖／記者任以芳攝）

台青紀佳緯是浙江大學學生，主要擔任主競技場「大連花」的禮儀志願者，雖然沒有參與開幕式，透過大螢幕看開幕式表演，感覺十分震撼，同時開啟尋人模式，因為浙江大學許多學生有加入開幕式表演活動。

紀佳緯受訪時說，我一直在螢幕裡找尋熟悉的身影，後來有找到我的同學，為她感到非常的開心。另外，杭州亞運編排非常的精細。

能夠參與歷史一刻，紀佳緯也說，「剛好我在杭州讀大學，遇到如此盛大的國際賽事，可以參與擔任志願者，見證杭州亞運會從籌備到開幕的過程，對於我的人生留下非常好回憶。」

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關鍵字：

杭州、亞運

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