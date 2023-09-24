賓利正妹警曾查男友車籍　警所寢室「爆乳視訊」遭截圖踢爆

▲目前在南港警備隊任職的女警邱薏瑄，在中山分局服務期間涉及洩密、偽造文書遭收押免職。（圖／翻攝臉書，下同）

記者張君豪／台北報導

被網友稱為「俏女警」的邱薏瑄，因涉嫌擅以警用系統非公務因素查詢個資，並且私下交往詐團幹部男友，遭北市警督察系統盯上，她出身台中，家境富裕，除了雙親外還有2個姊姊和弟弟，當年從台中私立僑泰高中畢業後，考上高雄大學法律系，但後來認為志不在此，改考警校，警專31期畢業，2014年分發到台北市中山分局服務。

邱女利用警察身分擅自查詢他人個資已非第一次，早在2016年4月間，就因為參加BMW車友聚會，認識賴姓成衣批發商，2人交往期間，她曾以警用電腦查詢賴男車籍資料，違歸查詢紀錄總計多達3筆。當時中山分局督察組直接認定她違反「警察機關資訊安全實施規定」，將她列輔並拔除值勤配槍。

據了解，邱女穿著打扮亮麗，對長官同事嘴巴又甜，2015年警察節就曾被召到警政署支援禮賓員女警，也是全台北市警局唯一獲選的女警；知情者透露，邱女家境富裕，喜歡玩車交友，她從警後也常透過參加車友聚會認識新朋友，但似乎擇友眼光並不高明。

上次邱女因參加車聚認識賴姓成衣商，但賴和前女友藕斷絲連，當時成衣商女友從手機發現，邱女在派出所寢室、穿制服褲裝，上身僅穿著胸罩爆乳和賴男視訊對話照片，直接把照片及兩人親暱對話PO網公審，警方調查後針對邱女違規查個資進行懲處，因兩人均未婚嫁，警紀督導不涉感情糾紛。

離譜的是，邱女並未因此學乖，今年初她再度被查出曾駕駛分局警車，載著有詐團幹部背景的前男友到新莊區，儼然把公務偵防車當作UBER使用，涉嫌浮報警車使用里程及加油金，加上警車行方均有GPS定位監控，邱女因此捲入貪瀆案件，恐怕連自己都始料未及。

加上她在今年3月間使用警用系統以虛構查案名義，查詢20多筆個資，涉嫌違反警用電磁紀錄查詢規定，也有可能觸犯個資法；邱女23日遭檢警約談後，對問案督察人員行駛緘默權，拒絕透露非法查詢個資源因，也因犯後態度不佳，移送士林地檢署後遭檢察官聲押獲准。

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