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八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了！　醫師大哥當伴郎：一輩子兄弟

▲醫師王樹偉參加江天豪的婚禮。（圖／翻攝王樹偉臉書）

▲醫師王樹偉參加江天豪的婚禮。（圖／翻攝王樹偉臉書）

記者張靖榕／綜合報導

8年前八仙塵爆第一個從加護轉至普通病房的江天豪，在醫師王樹偉的照顧與支持下漸漸康復，兩人也發展出緊密的兄弟情誼。時隔8年，王以伴郎之姿出席江天豪的婚禮，「你失去了一個兄弟，卻多了我這個大哥。」

王樹偉23日晚間發文，距離2015年的八仙塵爆轉眼8年就過去了，如今「豪哥」精彩地活著人生，到墾丁創業過著自己喜歡的日子，更在這天迎娶美嬌娘。新娘與江天豪原本只是熟識，江住院時對方特地來探病，從此發展出一段良緣。

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「我信守我的承諾」，王樹偉在江天豪的婚禮上致詞外，無血緣關係的兩人合照就像親兄弟一般，「我們是兄弟，以後一直都會是。」

8年前的台北慈濟醫院內，在塵爆中倖存的江天豪剛從加護病房轉到普通病房，雙腳和右手大面積植皮，醫院上下都為他感到開心，但江感情如兄弟般的好友陳天順卻已因塵爆離開人世。王樹偉與江天豪家屬討論好，由他告訴江這個壞消息。

▲醫師王樹偉參加江天豪的婚禮。（圖／翻攝王樹偉臉書）

▲王樹偉擔任伴郎上台致詞。（圖／翻攝王樹偉臉書）

江天豪當時嚎啕大哭，無法接受好友離去，王樹偉在病房內抱著他的頭，答應會把他治療好，讓他及時出院去送陳天順最後一程，「離開了一個兄弟，你還有其他兄弟，要你康復之後親自替他們加油。你送走了一個兄弟，又多了我這個兄弟。」

王樹偉當時在臉書上寫道，在幫江天順移除紗布時，江嘴裡不斷唸著「天順」，得知能夠及時出院後，江把99％植皮順利成功歸功於已故好友，「陳天順保佑我！我可以去送你了！」

一次，兩人在醫院5樓花園水池旁看烏龜時，江天豪對王樹偉說謝謝，「我會努力地活下去，活得精彩，我會超越天順原本會有的成就，連他的份也一起好好加油，等到哪天我再見到他，我會讓他嚇一跳，我一定會做到。」

8年後的婚禮當天，王樹偉感慨，「因禍得福，人生事真的很難說。」他把人生中第十二次伴郎獻給當年在他懷裡痛哭的大男孩，「恭喜！江先生、江太太！」

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