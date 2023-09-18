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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸結婚人數持續減少　第2季較首季少36萬對

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲大陸結婚人數持續減少。（圖／CFP）

文／中央社

中國結婚人數持續減少，繼2022年結婚人數創37年新低後，今年第2季全中國結婚登記只有178.1萬對，較第1季減少36.6萬對。結婚人數減少恐影響出生率。

澎湃新聞報導，中國民政部網站15日公布今年第2季民政統計數據，顯示今年第2季全中國結婚登記178.1萬對，離婚登記67.6萬對。

與今年第1季相比，今年第2季全中國結婚登記減少36.6萬對，離婚登記卻增加3.5萬對；而與去年第2季相比，兩項數據分別增加15.6萬對、17.8萬對。

報導指出，近年中國結婚人數創新低引起廣泛關注。根據中國民政部數據，中國結婚人數自2014年起逐年下降，2013年為1346.93萬對，2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。2022年中國結婚登記數量為683.3萬對，較2021年減少80.3萬對，下跌約10.5%。

先前陸媒報導，中國結婚人數快速下降的原因，包括婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化、2022年則再加上疫情影響等多個方面。

其中針對結婚年齡不斷延後，據人口普查年鑑，2020年中國平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡24.89歲增加了3.78歲。

結婚人數減少，對中國未來出生率特別是一孩出生率產生重大影響。2022年底中國人口14億1175萬，較2021年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。

出生率低恐影響中國未來勞動人口甚至消費能力。

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