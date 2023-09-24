習近平會見韓德洙　主動表示認真考慮訪問南韓

▲中國國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見南韓總理韓德洙。（圖／中國外交部）



中央社

中國國家主席習近平23日在杭州會見南韓總理韓德洙。據韓媒報導，習近平主動表示，將認真考慮訪問南韓事宜。新華社報導，習近平並表示，中方願繼續為維護朝鮮半島和平穩定努力不懈。

韓聯社報導，韓德洙（Han Duck-soo，另譯：韓悳洙）23日下午出席杭州亞運開幕式前，與習近平會晤。

報導引述南韓政府一名高官表示，會晤期間，習近平稱將認真考慮訪韓事宜，並指這是習近平主動先提及訪問南韓事宜，意味著中方知曉下一次輪到中方領導人回訪南韓。

報導指出，習近平2014年7月對南韓進行國是訪問，之後未再訪問南韓。去年11月15日，習近平在印尼二十國集團（G20）峰會與南韓總統尹錫悅首次舉行會談，習近平當時表示，待疫情穩定後將應邀訪問南韓。但他訪問南韓的時間已被推遲。

南韓外交部第一次官（副部長）張虎鎮在會晤後表示，韓德洙就朝鮮半島問題呼籲中方繼續發揮建設性作用；習近平則表示，中方願繼續為維護半島和平穩定努力不懈，並一貫支持朝鮮半島和南北韓雙方推進和解合作。

對於韓中日舉行領導人會議，張虎鎮表示，習近平稱歡迎適當時期舉行三國峰會；韓德洙則表示，韓方將以下週舉行的高級別會議為起點，爭取早日促成三國外長會乃至領導人會議。

韓德洙並表示，韓方願與中方一道，基於互尊互惠的精神和共同利益，推動雙邊關係成熟健康發展。當前韓中不僅面臨北韓持續挑釁導致地區緊張局勢急速升溫的難題，還面臨世界經濟不確定性、全球產業鏈供應鏈紊亂等全球性問題。

▼南韓總理韓德洙。（圖／路透）



據新華社報導，習近平在會晤中表示，1992年中韓建交以來，兩國關係快速發展，中方願與韓方一同努力，「推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。」

他表示，中方堅持對韓睦鄰友好政策，希望韓方與中方相向而行，把重視和發展中韓關係體現在政策和行動上，相互尊重，維護友好合作大方向。

習近平並表示，中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，14億多人口進入現代化，必將進一步釋放巨大市場機遇。中韓經濟聯繫密切，產業鏈供應鏈深度融合，可以深化互利合作。

過去一年韓中高層多次互動，韓德洙去年11月在曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議期間曾與習近平見面，但未正式舉行會晤。之後尹錫悅在去年11月G20峰會期間與習近平舉行會談。

此次是南韓領導人時隔10個月再與習近平舉行會晤，也是尹錫悅9月7日與中國國務院總理李強在印度會面後，韓中最高級別領導人相隔16天再正式會晤。

南韓與中國關係近期處於微妙狀態。南韓與美國關係變得密切，今年8月美、日及南韓舉行三方峰會，更在聲明中表示反對中國在東海及南海的海洋爭端中從事「危險及侵略行為」，大有抗中的意味。

不過，南韓政府早前宣布，韓中日將於9月26日在首爾舉行外交高級別官員會議，探討重啟已中斷3年的韓中日領導人會議的有關事宜，力爭年底前舉行三國領導人會議。

另一方面，北韓領導人金正恩本月稍早訪問俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談引起外界關注。專家指出，北京當局的態度將成為決定中俄朝合作及「新冷戰局勢」走向的重要關鍵。