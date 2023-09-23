基隆首辦音樂大地瑜珈派對　崇右影科大加碼送150張瑜珈墊

▲基隆音樂大地瑜珈派對，議長童子瑋秘書江志強、議員宋瑋莉、秦鉦等到場祝福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

崇右影藝科技大學配合體育署、基隆市府推動國民體育日，特別在「基隆市運動i台灣2.0計畫」中規劃系列活動，率先登場的就是今（23日）下午5時在國門廣場首度舉辦的「基隆市112年音樂大地瑜珈派對」，崇右影科大加碼送150張瑜珈墊，超過300名參加民眾在悠揚的音樂聲中，不僅做出各式瑜珈姿勢，還享受瑜珈平靜身心靈的情境之中。

崇右影科大公關室主任，也是基隆市運動i台灣音樂大地瑜珈派對計畫主持人的江育銓博士表示，第一次舉辦音樂大地瑜珈派對，就獲得熱烈回響，原本只規劃贈送前50名報名民眾每人一張瑜珈墊，豈料，報名人數破表爆增超過300人，經團隊討論決定，讓原本50張瑜珈墊直衝加碼到150張，沒拿到瑜珈墊的朋友，並不氣餒，均以運動健康的心情參與活動，另外，休息時間的互動式有獎徵答活動中，民眾也踴躍積極搶答，爭取主辦單位贈送的精美禮品。

▲崇右影科大公關室主任也是基隆市運動i台灣音樂大地瑜珈派對計畫主持人的江育銓博士。

崇右影科大與基隆市政府認為，21世紀資訊爆炸的時代已來臨，現今人們不僅困在步調緊湊的工作與生活漩渦，還承受大小不等的壓力，甚至被壓得喘不過氣，普遍呈現亞健康狀態，不時出現疲勞、憂慮、失眠、焦慮等現象，而運動是抒壓良藥，瑜珈屬溫和運動，還能讓身心靈平靜，計畫團隊因而規畫瑜珈派對打頭陣。

一位參加活動的民眾受訪說，「我平常有做瑜珈習慣，因為瑜珈是最好的紓壓方法，做瑜珈可以讓身心靈平靜，也是最容易入門的運動，除可以鍛練身體核心，還能藉由拉筋及伸展讓身體柔軟、血氣舒暢，甚至有舒緩疼痛、穩定情緒及解決失眠的功效，是最不會受傷（運動傷害），又能讓身心健康的絕佳運動。」

基隆市教育處體育保健科專員謝家真也到場表示，基隆市運動i臺灣2.0計畫的目的就是推廣全市運動風氣，在崇右影科大的規劃下，安排了許多相關運動課程及活動，鼓勵民眾養成良好運動習慣，明天(24日)下午3時在同一地點還更有精采的「國民體育育日運動園遊會」，歡迎基隆市民一起參加運動闖關，只要通過設定的關卡數，就能領取精美禮物，歡迎大家一起來動動身體，越動就會越健康！

江育銓還指出，民眾若想進一步了解相關的運動活動資訊，歡迎上網關注「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉專查詢，會持續不定時發佈各項運動的活動資訊。