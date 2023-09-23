聲援「Lin bay好油」　侯友宜競辦：還給全民自由、民主的環境

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

揭露食安問題與進口雞蛋缺失的農業粉專「Lin bay好油」，因遭到網友恐嚇，而被迫停更、關版。侯友宜競選辦公室聲援「Lin bay好油」版主林裕紘，強調捍衛人民的言論自由，不容任何人侵犯，並要求民進黨政府及檢調單位應立即偵辦，查出背後恐嚇的嫌犯，不能讓中華民國的自由民主蒙羞，更不能因民眾為了百姓民生問題，監督政府、抓出弊端，就要被公認的綠營側翼攻擊威脅。

競辦表示，看到「Lin bay好油」的發文，表示自己評論政府，受到了很多的批評跟抹黑，「如今這樣包含我太太、住居點、家人的警告，讓我思考，我該怎麼辦？」為了不讓家人及小孩陷入危險，決定停更，關閉粉專，看了讓人不捨、難過與憤怒。在民進黨執政下，連監督政府施政的評論空間都沒有，他只是點出政府缺失就被恐嚇，更別提個資外洩問題，如果民進黨政府不立即主動處理，而對此事置之不理，繼續放任網軍恐嚇百姓，民進黨真的應該改名「民主退步黨」。

競辦指出，行政院長陳建仁今天雖然表示「一定會確保每一個人的言論自由」，然而這已經不是第一次發生，因為評論時政而遭受到網軍、側翼恐嚇的事件，然而民進黨政府都沒有具體作為，甚至以往還爆出與許多側翼網軍互動密切，更藉由發動網路攻擊，遏止民眾對公共事務的討論。

競辦指出，網軍出征，侵害言論自由，全民都受害，賴清德在2019年民進黨總統初選時，也曾公開呼求蔡英文「請總統要求她的網軍停止對我的攻擊」，競辦呼籲賴清德應該拿出相同態度，約束民進黨側翼網軍，並表態要求警政單位盡快追出恐嚇「Lin bay好油」版主的網友，還給全民一個自由、民主的環境。

