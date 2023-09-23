消防員訴求組工會賴清德僅回持續溝通　柯文哲：贊成、反對一句話就好

記者陳家祥／台北報導

位於屏東的高爾夫球大廠明揚國際廠房，昨晚不明原因起火，已造成7死、98傷、3失聯。消防員工作權益促進會23日要求總統參選人對消防員組工會及相關權益表態，柯文哲承諾會支持組工會，民進黨總統參選人賴清德競辦則僅說會持續溝通、取得最大修法共識。對此，柯酸，「不曉得他這句話什麼意思？你就說贊成或反對，講一句話就好」。

▲柯文哲出席教育AI年會趨勢論壇。（圖／記者陳家祥攝）



對於支持消防員成立工會一事，柯文哲說，教師有工會、環保局的也有工會，所以不是說公務員就不能設工會，「原則上我倒覺得比較支持的態度」。至於牽涉到修法，柯說，就看哪個地方要修，最好是法是一視同仁，就看哪個地方要修就來修。

柯文哲說，過去當台北市長時，台北市已經全面E化，所以當消防隊出發，坐在司機旁的小隊長拿iPad出來一點就知道現在去的地方有沒有違建、有無身障人士、老人多少等，「因為我們全部資料都E化，所以社會局、建管處資料可以匯集，只要寫一個介面可以同時抓兩邊的資料就可以」。

柯文哲說，這是大工程，因為涉及要把整個國家的公務機關資料全部E化，才有辦法形成資料庫，台北市因為有大數據中心，所以這一方面做得到，「不過要到全國都做到，恐怕要花一點時間」。

另外，針對消防員組工會一事，民進黨總統參選人賴清德辦公室表示會持續溝通、取得最大共識，柯文哲質疑，「不曉得他這句話什麼意思？你就說贊成或反對，講一句話就好」，支持就支持、反對就反對，或是支持到什麼程度，講清楚就好，最怕那個講完我還是聽不懂到底支持還反對。