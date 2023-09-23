新莊宏匯廣場引領育兒潮流　Chicco新型態品牌旗艦店震撼登場

▲Chicco引進義大利原廠最新全球同步形象裝潢，為廣大消費者帶來更優雅舒適購物體驗。

圖、文／Chicco提供

義大利知名嬰兒品牌Chicco擁有40年在台深耕母嬰市場的豐富經驗，以安全汽座、嬰兒推車、嬰兒床..等一系列優質產品著稱。如今，Chicco母嬰品牌於9月22日正式進駐新莊宏匯廣場，成為宏匯廣場首家嬰童精品店！這將是準爸媽們最理想的選擇，更提供寶寶用品一站式購足的完美場所。

超過千件的嬰幼商品，包括手推車、安全汽座、玩具、洗澡護膚、哺育、童裝服飾等滿足寶寶生活的各方面，輕鬆省去搜尋作功課的時間，挑選到適合自己的育兒好物。即日起至10/1開幕活動期間，只要親臨店內打卡，並上傳至個人社群頁面或限時動態，即可獲得MYSA推車購物金1000元及價值400元的原生脂呵護旅行組一份。更令人振奮的是，凡在全館消費滿3000元的顧客，還可參與刺激的扭蛋抽獎活動！超過300個獎項等您來拿，當中包括消毒鍋、防脹奶瓶彌月禮盒、嬰兒洗沐保養組、兒童電動牙刷等，更有一台價值超過萬元的Goody Plus魔術瞬收嬰兒推車大獎等著您！

適逢週年慶檔期，Chicco更推出以MYSA時尚雙向推車為主的貼心選購方案：

①買MYSA時尚雙向推車+Seat3Fit isofix安全汽座Air版，贈送手提汽座或睡箱

②買MYSA時尚雙向推+Next2me Forever多功能嬰兒床邊床，贈送手提汽座或睡箱

③購買MYSA時尚雙向推車+Seat3Fit isofix安全汽座Air版+Next2me Forever多功能嬰兒床邊床，除了贈送手提汽座或睡箱，再額外加碼時尚質感MYSA媽媽包，讓你外出時尚又實用！