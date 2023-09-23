　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明「中斷為期24天絕食」開始治療　逮捕案最快26日見分曉

▲▼李在明。（圖／CFP）

▲李在明將自23日起中斷絕食。圖為南韓前總統文在寅日前到醫院探望李在明時的照片。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明於23日中斷了為期24天的絕食，並正式開始接受恢復治療。

據韓聯社報導，李在明為了抗議政府未能反對日本核處理水排入海、對經濟管理不善、對梨泰院踩踏事件缺乏問責等政策不當，自8月31日起絕食至今，但身體狀況越來越差，18日還一度因血糖突然下降、近乎喪失意識，而搭乘救護車緊急送醫。

▲▼南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明絕食抗議。（圖／CFP）

▲李在明絕食抗議第19天，周一上午健康狀況惡化送醫。（圖／CFP）

醫療人員與不少共同民主黨人曾多次勸說李在明停止絕食，因為絕食10至14天後，健康會受到不可逆的損害，卻被他拒絕。共同民主黨發言人姜善宇23日在國會召開的記者會上宣布，李在明將在絕食24天後的今日停止絕食，並在目前入住的醫院開始接受恢復治療。

此前，南韓國會在21日通過了對李在明的拘留同意案，而首爾中央地方法院也將於26日審查是否有逮捕李在明的必要性。報導稱，若審查如期進行，李在明是否被逮捕將於26日晚或27日淩晨見分曉。李在明則在22日呼籲全黨團結一致，共同抵抗南韓檢察機關的獨裁政權，守護民生和民主主義。

南韓最大在野黨魁李在明絕食抗議19天　近乎喪失意識急送醫

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
看Netflix賺錢！　200人慘受騙
快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報
快訊／小隊長甦醒了！　「第一視角」還原過程
屏東明揚國際「員工月薪曝光」　鄉民喊不意外
29歲女員工遭炸飛「脾臟碎裂」！母拿血褲守加護病房外：心快痛
女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚：我們沒怨任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明「中斷為期24天絕食」開始治療　逮捕案最快26日見分曉

妻吵架脫口「女兒不是你親生」　寵女狂魔嚇壞：該驗DNA嗎？

日本第二波核處理水「驗出微量放射物質」　最快9月底排海

烏戰場成俄軍絞肉機！研究：局部動員1年「新兵平均只活4個月」

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭！　佛州警圍捕畫面曝光

嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

全球第二例「豬心移植」　美58歲退伍老兵心臟衰竭前動刀續命

聯合國大會總辯論　聖露西亞、吐瓦魯挺台國際參與

搶購iPhone 15爆推擠踩踏！　杜拜果粉「混戰現場」曝光

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘！　人妻曝出軌真相：不太幸福

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

李在明「中斷為期24天絕食」開始治療　逮捕案最快26日見分曉

妻吵架脫口「女兒不是你親生」　寵女狂魔嚇壞：該驗DNA嗎？

日本第二波核處理水「驗出微量放射物質」　最快9月底排海

烏戰場成俄軍絞肉機！研究：局部動員1年「新兵平均只活4個月」

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭！　佛州警圍捕畫面曝光

嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

全球第二例「豬心移植」　美58歲退伍老兵心臟衰竭前動刀續命

聯合國大會總辯論　聖露西亞、吐瓦魯挺台國際參與

搶購iPhone 15爆推擠踩踏！　杜拜果粉「混戰現場」曝光

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘！　人妻曝出軌真相：不太幸福

台南登革熱疫情發燒　藍軍批防疫問題一籮筐

看Netflix賺錢！200人慘受騙　6嫌學蜘蛛人爬出4樓窗...照樣被逮

《虹彩六號：圍攻行動》SIX邀請賽賽程確定！2月決戰拉丁美洲

今年一十八！一起成長的日子　 長億高中高三生「成長儀式」

916世界環境清潔日　挖子尾海灘淨灘參與踴躍

明揚大爆炸6死百人受傷　盧秀燕：台中願做屏東後盾

《如懿傳》周迅挨鞭秒噴淚　「兇手」何泓姍爆料真相

南漂3年「終於定下來」！　黃雨欣高雄買房：完全屬於我們的家

快訊／午後對流雨來襲！9縣市大雨特報　警戒區出爐

明揚惡火奪走4勇消　家屬心痛：不進去被民眾罵、進去卻要殉職

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

新郎開趴狂歡開槍慶祝　被好兄弟射爆亡

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡

夫欠370萬抓妻抵債！針刺指甲縫、鐵鍊毒打

泰總理：未來「6個月內」取消娛樂用大麻

WSJ：共機演練包圍台灣、阻止美軍

漁夫釣到怪魚　橘皮藍肉太驚人

女友失業白吃白住　期限已到「竟不搬了」

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭畫面曝

搶購iPhone 15爆推擠踩踏　杜拜果粉大亂鬥

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

嬰兒監視器拍下靈體　女嬰臉上驚現爪痕

男懷雙胞胎36年　剖腹取出4公斤死胎

更多熱門

相關新聞

日本第二波核處理水「驗出微量放射物質」

日本第二波核處理水「驗出微量放射物質」

日本8月下旬起排放福島第一核電廠第一波近7800噸「核處理水」（ALPS）入海，引發周邊國家密切關注，而第二波預計排放的核處理水雖驗出微量放射性物質，但皆符合政府標準，最快將於9月底開始排海。

陸禁日水產！北海道送10萬份干貝當營養午餐

陸禁日水產！北海道送10萬份干貝當營養午餐

瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡

瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡

消防員救護車上伸狼爪　20多歲女遭亂摸偷拍

消防員救護車上伸狼爪　20多歲女遭亂摸偷拍

Genesis達成量產100萬輛里程碑

Genesis達成量產100萬輛里程碑

關鍵字：

南韓日韓要聞李在明絕食

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面