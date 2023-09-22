瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡　恐怖原因曝

▲消費者廳提醒，切勿靠棺材太近，以免吸入過量二氧化碳。（圖／消費廳國民生活中心）



記者王佩翊／編譯

日本消費者廳近日發出警告，提醒民眾在瞻仰遺容時，切勿靠棺材太近，以免因吸入過多防腐用乾冰昇華產生的二氧化碳而中毒。消費者廳指出，光是在2020年至2021年，全日本至少就有3人因此二氧化碳中毒死亡。

遺體的保存方式分為兩種，分別為入冰櫃與打桶入殮，而打桶入殮則是在死者離世後於遺體上放置乾冰保存，防止腐敗。然而大量的乾冰卻有可能導致二氧化碳中毒死亡。

根據《日本放送協會》報導，日本消費者廳國民生活中心指出，2020年至2021年間一共發生3起因不慎吸入棺材內乾冰昇華後產生的二氧化碳而中毒身亡的案例。

其中有人在打開棺材上小窗瞻仰遺容時吸入過量二氧化碳，當場昏倒在棺材旁，隨後死亡。另外也有案例是因為想要靠近死者說話，而二氧化碳中毒，昏迷後頭直接埋進棺材內，由於一旁沒有其他家屬陪同，因此被發現後已搶救不及。

國民生活中心實際進行測試，結果顯示，如果在棺材放入10公斤的乾冰，當棺材關閉時，二氧化碳濃度會迅速上升，並在20分鐘內達到30%，足以使人立即失去意識。而在4個小時後，二氧化碳濃度更會飆升至90%。如果在4個小時後將棺蓋打開，經過50分鐘後二氧化碳濃度仍然超過30%。

消費廳提醒，如果使用乾冰保存遺體，務必要注意室內換氣，且千萬不可以獨留一個人，以防發生意外。如果感到噁心想吐，也要盡速離開現場。