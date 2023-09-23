明揚遭起底是「血汗工廠」！環境髒亂都粉塵　連3年挨罰紀錄曝

▲明揚國際火警後遭起底是血汗工廠。（消防局提供）

圖文／鏡週刊

昨（22日）傍晚，位於屏東加工區的高爾夫球工廠明揚國際，發生廠房爆炸，火勢延燒逾12小時，造成4名消防員殉職、超過百人輕重傷，且尚有5名員工失聯。事發後，名嘴黃揚明在臉書上揭露，指明揚國際被員工指控為「血汗工廠」，因為讓員工超時加班，連續3年遭主管機關裁罰，還有多名曾在該公司工作的員工在網路上留言抨擊，稱公司的福利制度、工作環境都很苛刻，且環境髒亂而且還都是粉塵，公司賺錢，還強迫員工要加班，要想加入的民眾必須三思。

黃揚明指出，根據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統資料顯示，該公司已連3年讓員工超時加班而被罰鍰，最近一次是今年7月26日被處分，罰鍰15萬元。不過，雖然連續3年被處罰，但合計的罰鍰合計也才30萬元，他諷刺地說：「這就是台灣的勞動法令！」

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▲名嘴黃揚明在臉書曝光明揚國際遭勞動部裁罰的相關紀錄。（翻攝自臉書）

黃揚明還曝光多篇Google評論，有民眾氣憤表示：「血汗工廠，強迫加班，本薪只有21,150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的，所以基本上給你一點點錢要你做得跟狗一樣，而且還有監視器監視你，一點人性都沒有，搞得像在監獄一樣，要進來的請三思啊，自認奴性強的可以進去試看看。」

▲▼多位曾在明揚國際工作的民眾在Google評論區中指控該公司血汗苛刻。（翻攝自Google）

還有其他民眾指控：「爛死人的公司，薪資底，環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味」「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議您去當血汗工，你若想去吸噪音吸粉塵就去吧，由其機台操做，常發生切到手等事件」，各種黑歷史隨著爆炸事件，一一被掀出。







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