中共「山東艦」上週出海演訓　邱國正：與南部戰區編隊擔任假想敵

▲國防部13日上午公布海軍基隆軍艦近期監控中共航母「山東艦」畫面。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部偵獲中共航母「山東艦」（或稱山東號）11日編隊，航經巴士海峽至西太平洋，並與共機實施海空聯訓。國防部長邱國正今（23日）表示，前陣子山東艦出來跟中共南部戰區編組的艦隊擔任假想敵，在台灣東部外海演習，不管機艦或槍砲活動，風險都提高，所以國防部不斷呼籲動作不要太頻仍，擔憂一發不可收拾。

邱國正23日到立法院列席行政院長陳建仁專案報告。對於會前媒體詢問，最近共機、艦侵擾有無擦槍走火的風險，邱國正說，這是國軍很擔憂的，因為前陣子從周邊狀況來看，共軍做海空聯演，「事實上山東艦也有出來，擔任假想敵」，跟東部戰區、南部站區海軍編組在台灣東部外海演習，不管機艦或槍砲活動，風險都提高，「所以雙方應該要注意到」，這是為什麼國防部不斷呼籲動作不要太頻仍，擔憂一發不可收拾。

媒體進一步追問，山東艦是否為假想敵的角色？邱國正說，它這次出來大概兩個禮拜不到，跟南部戰區編組的艦隊擔任假想敵，「東部戰區是演它自己的」，連同空軍出來作演習。

國防部發言人孫立方則補充，邱國正所稱的山東艦位置，意思是9月12日、9月13日演練的時候，山東艦跟中共南部戰區編隊做演練，東部戰區做攻擊的一方，不是說現在的狀況。

至於怎麼確保萬一美國政府關門，軍售案不受影響，邱國正回應，軍售案都是已經簽約的，美國政府關門的話，應該不會影響，而沒簽約的，不管作業延宕或如何，目前為止都沒有這個問題。