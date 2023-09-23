　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共「山東艦」上週出海演訓　邱國正：與南部戰區編隊擔任假想敵

▲國防部13日上午公布海軍基隆軍艦近期監控中共航母「山東號」畫面。（圖／國防部提供）

▲國防部13日上午公布海軍基隆軍艦近期監控中共航母「山東艦」畫面。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部偵獲中共航母「山東艦」（或稱山東號）11日編隊，航經巴士海峽至西太平洋，並與共機實施海空聯訓。國防部長邱國正今（23日）表示，前陣子山東艦出來跟中共南部戰區編組的艦隊擔任假想敵，在台灣東部外海演習，不管機艦或槍砲活動，風險都提高，所以國防部不斷呼籲動作不要太頻仍，擔憂一發不可收拾。

邱國正23日到立法院列席行政院長陳建仁專案報告。對於會前媒體詢問，最近共機、艦侵擾有無擦槍走火的風險，邱國正說，這是國軍很擔憂的，因為前陣子從周邊狀況來看，共軍做海空聯演，「事實上山東艦也有出來，擔任假想敵」，跟東部戰區、南部站區海軍編組在台灣東部外海演習，不管機艦或槍砲活動，風險都提高，「所以雙方應該要注意到」，這是為什麼國防部不斷呼籲動作不要太頻仍，擔憂一發不可收拾。

媒體進一步追問，山東艦是否為假想敵的角色？邱國正說，它這次出來大概兩個禮拜不到，跟南部戰區編組的艦隊擔任假想敵，「東部戰區是演它自己的」，連同空軍出來作演習。

國防部發言人孫立方則補充，邱國正所稱的山東艦位置，意思是9月12日、9月13日演練的時候，山東艦跟中共南部戰區編隊做演練，東部戰區做攻擊的一方，不是說現在的狀況。

至於怎麼確保萬一美國政府關門，軍售案不受影響，邱國正回應，軍售案都是已經簽約的，美國政府關門的話，應該不會影響，而沒簽約的，不管作業延宕或如何，目前為止都沒有這個問題。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／3勇消重傷　1人斷肢、1人肢體遭壓碎
空拍畫面曝！明揚惡火如煉獄…消防車也遭埋沒
一射水就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相
前進國小停課慘況曝！　窗戶被震落、玻璃碎裂
明揚大火16人傷重送加護！　還有50多位住院中
鍾爸對不起！鍾吉垣高中決定當消防　爸爸整晚沒睡：很心痛
明揚爆炸4死百傷！　屏東榮總急召回150醫護搶救
工廠大火4勇消殉職　消防員累癱「路邊躺平」
快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間行程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東惡火釀4死、消防弟兄殉職　蔡英文哀悼：儘速召開災害調查會

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市政府會全力協助

賴佩霞來得及放棄美國籍？　蔡正元舉「1例」斷言：完全沒問題

中共「山東艦」上週出海演訓　邱國正：與南部戰區編隊擔任假想敵

明揚大火16人重傷送加護　陳建仁：初步調查非有毒化學物質管制工廠

Linbay好油「全家被恐嚇」停更　陳建仁：會確保言論自由

明揚科技大爆炸百人死傷　柯文哲、郭台銘今中部行程全取消

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

Linbay好油「全家被恐嚇」停更　媒體人：社會還有公理正義嗎？

屏東深夜惡火4死百傷　陳建仁今備詢完南下關切

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

屏東惡火釀4死、消防弟兄殉職　蔡英文哀悼：儘速召開災害調查會

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市政府會全力協助

賴佩霞來得及放棄美國籍？　蔡正元舉「1例」斷言：完全沒問題

中共「山東艦」上週出海演訓　邱國正：與南部戰區編隊擔任假想敵

明揚大火16人重傷送加護　陳建仁：初步調查非有毒化學物質管制工廠

Linbay好油「全家被恐嚇」停更　陳建仁：會確保言論自由

明揚科技大爆炸百人死傷　柯文哲、郭台銘今中部行程全取消

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

Linbay好油「全家被恐嚇」停更　媒體人：社會還有公理正義嗎？

屏東深夜惡火4死百傷　陳建仁今備詢完南下關切

屏東工廠爆炸！屏榮收治3重傷勇消　1人斷肢、1人肢體遭壓碎

身分證幾個5就送幾隻蝦！盤點4家火鍋優惠　餐廳鄰居送海鮮拼盤

提升學生英語能力！慈大整合校內外資源　全面啓動雙語教學

大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

傑尼斯受害者獲東山紀之「當面謝罪」　揭私下會談內幕：稍微得到解脫

超商外偷拍正妹裙底！男大生喊「對不起」拔腿狂奔　隔天被逮

屏東惡火釀4死、消防弟兄殉職　蔡英文哀悼：儘速召開災害調查會

樂天曾總疑惑亞運退賽規範　楊清瓏：第一次聽到

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市政府會全力協助

「每2顆就有1顆該公司製造」！明揚出口高爾夫球　美國市占率8成

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

政治熱門新聞

屏東爆炸99傷4勇消殉職　林右昌南下坐鎮

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

10年29消防殉職　消防員促進會發聲

屏東大火釀4死百傷！賴清德哀悼不捨　選務行程取消、黨慶延期

楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間選務行程

屏東工廠爆炸造成死傷　　蔡英文：全力救助傷患

朱立倫稱「為大局一再忍」　郭台銘：我跟侯柯正在談「溝通無礙」

即／屏東大火仍12人受困　賴清德發聲

北捷捕獲野生蔣萬安！學童握手興奮喊：今天不洗手了

屏東工廠爆炸1消防員殉職　侯友宜悲痛：致最高敬意

屏東工廠爆炸釀1殉職82人傷　　行政院：請內政部與衛福部全力救助

明揚大火16人重傷送加護　陳建仁：初步調查非有毒化學物質管制工廠

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

更多熱門

相關新聞

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠昨傍晚爆炸，目前已造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，且仍有人員失聯。國防部長邱國正今（23日）表示，國軍目前有派兵力備變，如果工作跟化學有關，國軍化學兵也可以支援。衛福部長薛瑞元說，事件發生之後，緊急醫療網就已啟動，以目前回報來看，醫療量能應該足以應付。

基隆市府秋節敬軍　謝國樑感謝國軍保家衛國

基隆市府秋節敬軍　謝國樑感謝國軍保家衛國

邱國正：未發覺國軍吃到巴西蛋　跟廠商簽約蛋要是台澎金馬產

邱國正：未發覺國軍吃到巴西蛋　跟廠商簽約蛋要是台澎金馬產

士官長喝22次花酒遭記2大過　怕拿嘸退休俸提告慘敗

士官長喝22次花酒遭記2大過　怕拿嘸退休俸提告慘敗

快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

關鍵字：

山東艦山東號航母國防部國軍共軍邱國正假想敵

讀者迴響

熱門新聞

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

屏東4消防員殉職！失聯3遺體找到了

快訊／消防員面部難辨　父認屍痛哭

屏東工廠爆炸　又找到2失聯消防員

屏東爆炸1死96傷！3消防、7民眾失聯

屏工廠爆炸　消防員4殉職2插管1斷肢

更多

最夯影音

更多
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面