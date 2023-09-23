三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

▲三鶯大橋改建工程。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

三鶯大橋改建工程於今(23)日起正式開放全線通車，新北市政府工務局表示，通車後的三鶯大橋不僅串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，同時讓三峽往桃園及樹林的交通更為方便。

工務局說明，有50年歷史的三鶯舊橋是三峽、鶯歌居民往來要道，不但老舊裂損，橋梁寬度不足並曾多次遭遇颱風淹沒橋面，因此自107年起在原址展開三鶯大橋改建工程。

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工務局長祝惠美提到，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，三鶯大橋改建分2期施作並採半半施工，在109年完成第一期兩側匝道工程，隨後立即進行第2期主橋施工，今年初進行兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年「穿著衣服改衣服」的施工過程格外辛苦，也感謝三鶯地區的民眾全力支持施工中的交通改道措施。

三鶯大橋長度約596.7公尺、橋寬38.25公尺，總經費約23億元，並獲得內政部營建署補助。全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，增設的環河路匝道讓往樹林及大溪方向車輛，紓解鶯歌市區的壅塞車流，為即將進行的「2023台灣設計展」帶來順暢的交通。