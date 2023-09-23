　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

▲▼三鶯大橋改建工程。（圖／新北市政府提供）

▲三鶯大橋改建工程。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

三鶯大橋改建工程於今(23)日起正式開放全線通車，新北市政府工務局表示，通車後的三鶯大橋不僅串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，同時讓三峽往桃園及樹林的交通更為方便。

工務局說明，有50年歷史的三鶯舊橋是三峽、鶯歌居民往來要道，不但老舊裂損，橋梁寬度不足並曾多次遭遇颱風淹沒橋面，因此自107年起在原址展開三鶯大橋改建工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三鶯大橋改建工程。（圖／新北市政府提供）

工務局長祝惠美提到，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，三鶯大橋改建分2期施作並採半半施工，在109年完成第一期兩側匝道工程，隨後立即進行第2期主橋施工，今年初進行兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年「穿著衣服改衣服」的施工過程格外辛苦，也感謝三鶯地區的民眾全力支持施工中的交通改道措施。

三鶯大橋長度約596.7公尺、橋寬38.25公尺，總經費約23億元，並獲得內政部營建署補助。全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，增設的環河路匝道讓往樹林及大溪方向車輛，紓解鶯歌市區的壅塞車流，為即將進行的「2023台灣設計展」帶來順暢的交通。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
空拍畫面曝！明揚惡火如煉獄…消防車也遭埋沒
一射水就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相
前進國小停課慘況曝！　窗戶被震落、玻璃碎裂
明揚大火16人傷重送加護！　還有50多位住院中
鍾爸對不起！鍾吉垣高中決定當消防　爸爸整晚沒睡：很心痛
明揚爆炸4死百傷！　屏東榮總急召回150醫護搶救
工廠大火4勇消殉職　消防員累癱「路邊躺平」
快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間行程
4勇消殞命！前員工爆明揚黑歷史「像監獄一樣」：台灣之恥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北「Model T公車」首亮相！　857路線13輛車曝光

士林市場地下美食街　10／2起暫停營業　

台北捷運大改裝！中央立柱拆了　車廂多一塊黃色

南科塞車有解了！　3.3億新港社大道工程今年完工

氣象模式預測「中秋有颱風可能」　專家曝連假天氣2觀察重點

穿梭台灣電影100年！60首主題曲Ｘ120部經典畫面「影・響台灣金馬60」免費登場

一射水線就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相

三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

第二波通勤月票10／2起陸續上線　台鐵：跨區搭乘全程扣款

今年最後補班日報到！國5周日「取消北上高乘載管制」

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

氣象模式預測「中秋有颱風可能」　專家曝連假天氣2觀察重點

穿梭台灣電影100年！60首主題曲Ｘ120部經典畫面「影・響台灣金馬60」免費登場

一射水線就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相

三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

第二波通勤月票10／2起陸續上線　台鐵：跨區搭乘全程扣款

今年最後補班日報到！國5周日「取消北上高乘載管制」

冷季準備報到！今14：50迎「秋分」　鄭明典：日夜對分　

害4勇消殞命！明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

秋分雨炸5地　中秋連假天氣差！氣象專家：有颱風生成機會　

教育部閱讀績優獎揭曉　新北奪13獎「7教師獲頒閱讀推手」

超商外偷拍正妹裙底！男大生喊「對不起」拔腿狂奔　隔天被逮

屏東惡火釀4死、消防弟兄殉職　蔡英文哀悼：儘速召開災害調查會

樂天曾總疑惑亞運退賽規範　楊清瓏：第一次聽到

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市政府會全力協助

「每2顆就有1顆該公司製造」！明揚出口高爾夫球　美國市占率8成

朱德庸6點聲明反擊熱狗！　認受辱「家人還被施壓」：對原創者草率粗暴

空拍畫面曝！明揚惡火持續延燒　濃煙狂竄如煉獄…消防車也遭埋沒

賴佩霞來得及放棄美國籍？　蔡正元舉「1例」斷言：完全沒問題

法官三響砲轟6打點！成洋基隊史首位單季2度三響砲打者

義大利前總統辭世！享耆壽98歲　教宗方濟各表哀悼

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

鄭家純嗆雷包「把400萬資金敗光」！他怒喊抹黑

Linbay好油全家被恐嚇　宣布停更

明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

12星座「最新一周運勢」！處女忙翻　雙子轉角遇貴人

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

同學一起換iPhone 15！爸媽拒買　孩吼：：不想當異形

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

北北基宜大雨特報！今起5天2地區有雨

更多熱門

相關新聞

三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

新北市三鶯地區民眾盼望已久的三鶯大橋改建工程已經完工，將於明（23日）起正式開放全線通車，新北市長侯友宜在通車前夕指示，施工團隊再次嚴格檢視相關設施，務必使往返三鶯地區民眾能有安全便捷又舒適的通行環境。

2023台灣設計展在新北鶯歌登場

2023台灣設計展在新北鶯歌登場

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

家族八代傳承創特色品牌　周子耀奪蜜香紅茶特等獎

家族八代傳承創特色品牌　周子耀奪蜜香紅茶特等獎

三鶯大橋回歸　目標9月底「全線通車」

三鶯大橋回歸　目標9月底「全線通車」

關鍵字：

三鶯大橋三峽鶯歌

讀者迴響

熱門新聞

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

屏東4消防員殉職！失聯3遺體找到了

快訊／消防員面部難辨　父認屍痛哭

屏東工廠爆炸　又找到2失聯消防員

屏東爆炸1死96傷！3消防、7民眾失聯

屏工廠爆炸　消防員4殉職2插管1斷肢

更多

最夯影音

更多
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面