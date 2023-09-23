屏東明揚遭控「血汗工廠」　Google評論爆黑歷史！不給資遣費判賠

記者崔子柔／綜合報導

屏東明揚國際科技公司（8420）昨（22）日傍晚發生爆炸，目前已造成102人輕重傷、4名消防員不幸殉職，火勢直至今清晨仍未撲滅。一名網友昨晚則在PTT上發文，指控該廠為「血汗工廠，強迫加班」，而2011年的一份判決書中也提到，廠內充滿粉塵、刺鼻氣味，讓員工超時工作等。

原PO分享明揚國際科技股份有限公司的Google評論，疑似許多前員工都留下一星，指控內容不乏環境惡劣、超時工作等，「爛死人的公司，薪資底，環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味，新進人員都只有被欺負的份」、「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議您去當血汗工，你若想去吸噪音吸粉塵就去吧，尤其機台操做，常發生切到手等事件」、「爛到爆根本就是在欺負員工！強迫加班，星期一至星期六都加班」、「壓迫感使新人逼迫上班，加班12小時，很辛苦到我手都需要開刀做手腕治療還不讓我成為正職」。

▲屏東明揚工廠爆炸。（圖／記者吳世龍攝）



屏東地院2011年的一份判決書也指出，5名員工控訴明揚違反勞基法，超時工作情形嚴重，要求明揚給付資遣費獲准。

判決書提到，前員工指控明揚工廠內是「充滿橡膠粉塵、高熱、強鹼、刺鼻氣味及重機械等對身體健康有危害之虞之場所」，且公司每年不免發生「100件以上，甚至高達140件大小不等之工安事件」。

當時明揚抗辯指出，員工在公司任職5年從未對超時加班異議，直到要離職才向勞工局以遷廠為由提出資遣費請求，在知道遷廠是合法理由後，又轉而用其他理由要求資遣費。不過法官認定5人超時工作事實，且要求資遣費及非自願離職證明合理，判明揚應進行賠償。

▲▼明揚遭控血汗工廠。（圖／Google評論）

