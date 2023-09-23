比心梗還致命！30歲女走路就喘　醫揭「5症狀」快就醫：小心猝死

▲30歲女光是走路就覺得喘，常常上氣不接下氣。（示意圖／LibreStock）

文／CTWANT

稍微快走就覺得喘可能不只是體力不佳？一名30歲女性光是走路就覺得喘，甚至趕不上火車；另一名56歲男性則是爬半層樓梯就要休息，變換姿勢更須吸氧才會舒適，後來兩人經過診斷後才知是「肺動脈高壓」。而這樣的病症近3年來死亡率就達4成，還比起心肌梗塞更加致命。

博仁醫院副院長康志森在《健康2.0》分享，「肺動脈高壓」是由於血管管腔不正常增厚、增生，導致該處成為瓶頸，讓血液從心臟（右心室）輸送到肺臟時受到限制，使其無法進行氣體交換，讓人出現乾咳、咳血的問題。而也由於血液無法輸送到肺部，便會造成堆積、右心衰竭的狀況，最後變得肥大，影響生命。

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另外，林口長庚風濕過敏免疫科也提到，季節交替之際，免疫力可能大受影響，尤其小孩、銀髮族、慢性病者，容易因為感冒、呼吸道疾病，而有易喘、咳嗽的症狀。而如果發現行走能力變差、走不遠、容易喘或容易累，本身又有自體免疫疾病的問題，就要當心可能是「肺動脈高壓」的症狀。

林口長庚風濕過敏免疫科指出，造成「肺動脈高壓」有很多種原因，其中免疫疾病所引起的發生率約在30%左右，而「肺動脈高壓」的主要5大症狀為：喘（走路、爬樓梯，甚至坐著也會喘）、慢性咳嗽、咳血、腳部水腫、因血液運輸不良而頭暈或暈厥，若發現有以上狀況，也務必要及早檢查治療。

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