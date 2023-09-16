　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

選舉口號也是在「爭取認同」！心理師：過度依賴會導致情緒波動

▲民進黨凱道造勢晚會，支持者擠滿會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲選舉口號多半也是在「爭取認同」。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／諮商心理師林萃芬
摘自／時報出版《從說話洞察人心

引言：每逢選舉，都可以聽到候選人努力詢問大眾「支持OOO，好不好？」或是「你們說，這樣做，對不對？」這兩句話都是在「爭取認同」，希望民眾跟自己站在同一陣線，大聲回應：「對！」而在日常生活中，當我們想爭取別人的認同時，也會運用相同的說話方式來說服對方，最常見的就是婆媳與同事關係，雙方都想爭取認同，證明自己是對的。

●「爭取認同」大作戰：婆媳爭寵，員工爭功

[廣告]請繼續往下閱讀...

在諮商經驗中，婆媳關係經常呈現出「爭取認同」的模式。這主要有兩個原因：一是婆婆感受到媳婦對其家庭中女性主導地位的威脅；二是婆婆和媳婦對同一人（兒子或先生）的愛有所競爭，但這種愛的本質是不同的。

這樣的情況使得先生處於尷尬的夾縫之中，不論支持哪一方，都可能引發更大的問題。解決這個問題的關鍵是，讓先生了解婆婆和媳婦各自的心理和想法，並找到一種「行為上媽媽優先、心理上太太為主」的雙贏溝通方式。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲婆媳關係也經常出現「爭取認同」的模式。（圖／CFP）

通過這種方式，能讓婆媳雙方都感到被愛和重要，進而減少「爭取認同」的衝突。此外，這種「爭取認同」的現象也出現在職場中。例如，員工會問主管誰更努力，這時以「誇獎的語言」代替「爭取認同的語言」會更有助於維持和諧。

畢竟，當人們感覺自己比別人少得到認同或關愛時，很可能會產生負面情緒。因此，不論是家庭還是職場，改變溝通方式和語言選擇都是化解「爭取認同」問題的有效方法。

●「認同陷阱」：渴望肯定成焦慮，自我鼓勵走出漩渦

多年擔任主管，我遇到過各式各樣的人，其中一位同仁特別引人注目。這位員工每完成一個任務後都會謙卑地問我：「您覺得我做得怎麼樣？」一開始，我以為他只是尋求確認，但後來發現，這更像是一種「表現焦慮」。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲有些員工會爭取主管的認同，過度依賴可能會影響工作表現。（圖／視覺中國CFP）

即使我給他肯定的回饋，他依然表現出不安的情緒。這讓我思考，過度依賴他人認同可能會導致情緒波動，甚至影響工作表現。我記得有一次提出他需要改進的地方後，他陷入低迷，幾乎一個月都無法正常工作。這也是我在諮商中經常遇到的問題：過度渴望他人的認同和讚賞，這種依賴會讓人變得焦慮和不安。

根據我的觀察，要從「尋求他人認同」走向「自我認同」，關鍵是學會看到「自己做得好的地方」，並自我鼓勵。這樣才能逐步走出這個焦慮的漩渦，實現真正的成長和心理健康。

●「爭取認同」：銷售心法，同理對話

除了政治人物以外，從事銷售工作也很需要爭取顧客的「認同感」，這裡提供幾個可以正向增加「認同感」的心理技巧。

1、使用對方的語言

使用對方的語言，不但表示你認真聆聽，同時也能夠增加「熟悉感」與「認同感」。

2、讚美對方的專業

渴望認同是人之常情，尤其在我們的專業領域。要獲得顧客的認同，一個有效的策略就是先讚美他們的專業素養。這樣不僅能讓顧客對你和你的產品產生認同，還會促成更容易的銷售成交。

3、從顧客的困惑開始發問，再透過對話協助對方解決困難

在跟銷售產品的過程中，最有效的成交心法是，先找出顧客的困惑，然後開始對話，對話盡量簡單，同時要讓顧客點頭認同，再透過對話協助對方解決困難，就能讓顧客產生「認同感」，下面示範兩個簡單例子。

案例一：

從顧客的困惑開始對話：「出來玩會想嚐嚐在地美食。」

顧客回答：「對啊！」

接著說：「價格最好合理。」

顧客回答：「對啊！」

接著說：「用餐環境也要乾淨。」

顧客回答：「對啊！」

然後就可以介紹商品：「推薦您我們的○○餐廳，很符合您的需求。」

透過對話雙方同心協力解決困難。

案例二：

從顧客的困惑開始對話：「冬天皮膚會變得比較乾燥。」

顧客回答：「對啊！」

接著說：「化妝的時候會比較不好上妝。」

顧客回答：「對啊！」

接著說：「也不想花太多預算買化妝品。」

顧客回答：「對啊！」

接著說：「如果價錢在兩三百元左右的話，就比較不會心痛。」

顧客回答：「對啊！」

然後就可以介紹商品：「像這組化妝品，保濕效果很好，平均每一件單品兩百元，要不要試用看看。」對話中雙方同心協力解決顧客困難。

4、注意顧客會爭取誰的認同

顧客在逛街購物時，常常會猶豫不決，不知道要買哪一樣才好？也因此，不少人購物時喜歡有個商量的對象，像是找姊妹、朋友一起逛街，或是一邊逛街，一邊詢問另一半的意見，「你覺得這件比較好看？還是那件比較好看？」這些做法都在爭取認同，獲得肯定。

所以，銷售時要特別注意顧客會爭取誰的認同，這個人往往會在顧客決定「買與不買」時扮演關鍵角色。

▲▼《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者為諮商心理師林萃芬。深入淺出分析各種常常聽到的語言，除了說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。

你可能也想看

從5種說話方式分析內心世界！講話像父母的人愛控制、缺乏幽默感

喝斷片會性騷擾？心理師揭酗酒5狀態：想什麼就要得到，不顧他人

「愛我就上床！」專家分析威脅心裡：缺乏同理、不在意他人受傷

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效
台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了
高雄夫妻被惡鄰砍死！陳其邁發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

選舉口號也是在「爭取認同」！心理師：過度依賴會導致情緒波動

女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

住戶DIY裝「超環保門鈴」！離奇公告8千人笑了：這隻雞好萬用

不演了！賴佩霞請辭11月舞台劇　角色「難以替代」全劇取消網罵翻

5秒內連兩震！雙北僅1級卻超有感　氣象署曝原因

快訊／宜蘭5.0地震影響　台鐵3路段「列車慢行延誤」

東部近海傍晚「一分鐘2震」！半個台灣狂晃　網驚：搖好久

快訊／18:34宜蘭近海規模5地震　最大震度4級

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

薔薔愛犬栗子「6個月被死神索命2次」　「學會告別」崩潰：不想牠繼續痛苦

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

老父見屍心碎！高雄夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰居「預謀殺人」

開車兜風變獸醫院之旅！歐告怕爆泛淚＋腿軟狂抖

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

選舉口號也是在「爭取認同」！心理師：過度依賴會導致情緒波動

女患者膽固醇超標！出國旅遊竟「降回正常值」　醫師聽完也驚呆

台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

住戶DIY裝「超環保門鈴」！離奇公告8千人笑了：這隻雞好萬用

不演了！賴佩霞請辭11月舞台劇　角色「難以替代」全劇取消網罵翻

5秒內連兩震！雙北僅1級卻超有感　氣象署曝原因

快訊／宜蘭5.0地震影響　台鐵3路段「列車慢行延誤」

東部近海傍晚「一分鐘2震」！半個台灣狂晃　網驚：搖好久

快訊／18:34宜蘭近海規模5地震　最大震度4級

經濟部：賴清德老家非礦業用地　此案不是個案

國泰航空初秋短期促銷　亞洲及澳洲熱門航點最優92折

韓版想見你》台版劇情、選角大勝　韓版全無可取之處？

岸田內閣改組　副大臣及政務官多友台人士

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

賴佩霞出任參選！　唐綺陽點破「應該支持的人是她們」萬網讚爆

高虹安下1命令止血！黃瓊慧「刷新三觀」：新竹市府公務員有夠可憐

侯友宜赴美拜會外交政策委員會　強調：不會成為麻煩製造者

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

台東驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

女患者膽固醇超標　出國旅遊竟降回正常值

住戶DIY裝超環保門鈴！離奇公告8千人笑了

賴佩霞辭演11月舞台劇　全劇取消被罵翻

心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵

發現小祕密！一群同事「翻出傳統發票」玩超嗨

對桌實測速投中扭蛋　投盤口被卡2次她氣炸

老師寫聯絡簿「請協助作業」　家長爆氣：講三小！

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

12星座「水星恢復順行」！處女小心健康

高雄3冰品飲料店「腸桿菌超標」挨罰

更多熱門

相關新聞

上班社交超累！9招讓多話同事閉嘴

上班社交超累！9招讓多話同事閉嘴

上班族在工作場合中，總免不了要跟同事、上司、合作對象等交際，不過有時候「無聲勝有聲」，美國暢銷作家丹．萊昂斯（Dan Lyons）研究多年「閉上鳥嘴」心法，發現不多言的好處；不過很多人也想知道，「怎麼讓其他多話的人也閉嘴？」尤其遇到不想交談的情況，他提出9招，讓讀者想像自己是「拳擊手」從擂台上慢慢脫身。

你說話像小孩或大人？從5種說話方式看內心世界

你說話像小孩或大人？從5種說話方式看內心世界

太想治好孩子的憂鬱症！爸也低潮掛號

太想治好孩子的憂鬱症！爸也低潮掛號

比諮商有用！閉嘴讓婚姻更親密

比諮商有用！閉嘴讓婚姻更親密

女高生要求「可不可以再加點安眠藥？」

女高生要求「可不可以再加點安眠藥？」

關鍵字：

林萃芬心理師時報出版

讀者迴響

熱門新聞

一聽「肺腺癌四期」！她急檢查　醫：台灣患者和1原因很有關

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上逞慾

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰預謀殺人

高雄夫妻慘被惡鄰砍死！陳其邁回應了

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！

兒想當公主「拿剪刀剪GG」痛到大哭

台東驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

更多

最夯影音

更多
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面