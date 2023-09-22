倖存消防員回憶「剛進去就爆炸」！同仁燒傷斷肢　入口崩塌堵死

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

屏東科技園區一間高爾夫球工廠22日起火爆炸，造成至少97人送醫，包含1名消防員殉職。一名倖存消防員事後回憶，當時他們剛踩進火場，就瞬間就發生爆炸，倉庫入口處也崩塌塞住，僅剩下一個空隙，他拚命爬出去才保住一命。

▲消防員失聯、死亡及受傷名單。（圖／屏東縣政府）

工廠22日晚間起火爆炸後，屏東縣警消出動大量人車前往搶救，第一次梯次4名屏東分隊、7名屏二分隊消防員抵達後立刻進入廠內佈水線滅火，不料眾人才剛踩進火場就瞬間就發生爆炸，造成倉庫入口處崩塌，擋住去路。

爆炸造成屏東分隊王姓小隊長、楊姓隊員、郭姓隊員燒燙傷、盧姓隊員左前臂斷肢。屏二分隊陳姓小隊長身體不適、一名林姓隊員住院觀察，另一名林姓隊員插管治療、賴姓隊員傷重送醫不治。目前陳姓、鍾姓、施姓隊員仍受困火場失聯。

▲倖存消防員回家與親人團聚。（圖／民眾提供）

幸運僅受到輕傷的郭姓隊員目前已出院，被朋友載返家與家人團聚，下車時還感到一陣暈眩，一直還想要吐，驚魂未定。他回憶事發過程，心悸猶存地說，當時他與小隊長及2名同僚剛踏入現場，馬上就聽見爆炸聲，大家立刻往外逃生，卻發現倉庫大門已崩落，僅剩下一個空隙，他拚命爬出去才保住一命。

郭姓隊員說，他的大嫂得知工廠爆炸訊息，馬上詢問媽媽他是否有上班，原本想說糟糕了，所幸下一秒就收到他被送到醫院治療後報平安的電話。