快訊／屏東科技園區爆炸「1消防員殉職」！濃煙狂竄撲救中

記者陳崑福、陳宏瑞、吳世龍、柯振中／屏東報導

屏東科技園區22日發生嚴重火警，一間科技公司倉庫起火、化學藥劑外洩，導致現場不斷傳出爆炸聲以及惡臭。屏東縣消防局接獲通報，派出34車66人前往現場搶救，不過根據目前消息，有6名消防員受困，其中1人消防員救出時傷勢嚴重殉職，另一人救出時意識清楚，目前還有4名消防員受困火場，詳細案情仍待釐清。

▲屏東科技公司發生爆炸，有消防員救災過程中受傷身亡。（圖／記者吳世龍攝）



根據調查，此次起火的地點為屏東市經建路38號，是屏東科技園區某科技公司的倉庫，由於火勢持續悶燒，就連10公里外都能聽見爆炸聲，更有20多人因此受傷，其中有3人傷勢嚴重，目前仍在搶救當中。

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東消防局接獲通報，派出34車66人趕往現場搶救，不過因為火勢過大，有6名消防員因此受困。其中一名消防員被救出時，因為傷勢過重，搶救無效殉職。後來又有一名消防員被救出，所幸意識清楚，目前仍有4名消防員受困火場，現場撲救工作仍在進行當中。

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火爆炸。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東縣府接獲火警消息，已啟動大量傷患處理機制，高雄市消防員也派出了6車12人前往支援。從現場畫面可以看見，科技園區的火煙不斷狂竄，至今火勢仍舊相當恐怖，科技公司的門口也有多輛救護車正在待命等候救援，可見火勢十分驚悚。

據了解，該間科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。

▼現在有消息傳出，一位消防員在救災過程中傷重身亡。（圖／記者吳世龍攝）

